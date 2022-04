Piano ponti in Provincia di Teramo: pubblicato avviso e interventi previsti

TERAMO – Avviso di “manifestazione di interesse” per servizi di progettazione dei primi sei interventi del Piano Ponti. Le opere da progettare – interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – riguardano: il ponte di Castilenti sulla provinciale 31; il ponte di Castelnuovo Vomano sulla provinciale 23; il ponte sul Tordino a Teramo (San Nicolò a Tordino) e il ponte Z.I. a Villa Rasicci; il ponte di Bisenti sulla provinciale 34; il ponte di Poggio Morello sulla provinciale 12.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando la modulistica allegata all’avviso, tutto reperibile al link: https://provinciateramo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/3063340?p_auth=3g9ChRn8

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 15 aprile 2022 mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.provincia.teramo.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per realizzare Opere D.M. n. 225/2021 – Settore 3.1.

Le progettazioni dovranno essere validate entro e non oltre il primo luglio di quest’anno perché i lavori in questione devono essere conclusi e rendicontati, pena perdita dei finanziamenti, entro il 30 novembre.

“Nel 2021 abbiamo chiuso una programmazione molto significativa – dichiara il consigliere delegato alla viabilità Lanfranco Cardinale che insieme al collega Gennarino Di Lorenzo ha licenziato il Piano a dicembre dello scorso anno sulla base delle valutazioni tecniche del settore Viabilità – parliamo di oltre 43 milioni di euro di finanziamenti fra piano triennale ordinario, il piano ponti, i finanziamenti per i danni neve nell’area del cratere e i finanziamenti per la viabilità delle aree interne. Di questo lavoro si cominciano a vedere i primi risultati tangibili. Con questo primo blocco di progettazioni interveniamo per migliorare la sicurezza su sei infrastrutture spendendo oltre 2 milioni e 700 mila euro. Entro aprile uscirà un altro avviso per le progettazioni riguardante le indagini su sedici ponti e la realizzazione del catasto per un altro milione di spesa”.

La programmazione è spalmata su tre annualità: questi tutti gli interventi previsti:

Indagini su 16 Ponti: 800.000 euro

Catasto dei ponti: 200.000 euro

Ponte di Castilenti – S.P. n. 31; stima presunta 200.000/300.000 euro;

Ponte in muratura SP 1/B, 260.000 euro

Ponte di Castelnuovo sul Vomano – S.P. n. 23, 850.000 euro

Ponte SP12 Poggio Morello 250.000 euro

Ponte sul Tordino – San Nicolò a Tordino – S.P. n. 25 900.000 euro

Ponte Z.I. –San Nicolò a Tordino – Villa Rasicci – ex S.S. n. 80 -150.000 euro

Ponte Bisenti S.P. n. 34 – Campo Sportivo Bisenti 297.056 euro

Ponte Lago Verde 400.000 euro (Sant’Omero)

Ponte Montefino 1.801.929 euro

Ponte Prevenisco 250.000 euro (Valle Castellana)

Ponte Santa Reparata 800.000 euro (Civitella del Tronto)

Ponte Sant’Egidio 150.000 euro

Ponte SP 1/B 900.000 euro (Ancarano)

Ponte SP39C San Massimo 200.000 euro (Isola del Gran Sasso)

Ponte Pagannoni 350.000 euro (Campli)

Ponte Pietracamela 150.000 euro

Ponte Lago Verde 1.000.000 euro (Sant’Omero)

Ponte Nove Archi 3.007.056 euro (Colledara-Castel Castagna)