Il pianeta Marte, ultime scoperte e curiosità nella diretta Facebook

In programma domani 20 ottobre dalle 21.30 un appuntamento a cura degli Astrofili Frentani per parlare di Marte e della sua opposizione rispetto alla Terra

LANCIANO – Martedì 20 ottobre alle 21,30 una diretta Facebook e YouTube del Gruppo Astrofili Frentani per parlare di Marte e della sua opposizione rispetto alla Terra.

Il pianeta Marte ha popolato la mitologia e la fantasia dell’umanità da millenni. E continua ancora oggi, con la ricerca di forme di vita e la prospettiva sempre più vicina di missioni umane, fino alla colonizzazione. Ecco perché il Gruppo Astrofili Frentani gli dedicherà, martedì 20 ottobre, una diretta Facebook e YouTube nella quale verranno mostrate immagini sia in diretta che raccolte ed elaborate nel corso degli ultimi giorni.

L’occasione è un evento particolare: martedì 13 ottobre scorso Marte si è trovato in opposizione rispetto alla Terra. In altri termini, entrambi i pianeti si trovano dallo stesso lato del Sole, e questo fa sì che siano particolarmente vicini. Purtroppo martedì le condizioni meteo su Lanciano non permettevano una buona osservazione. Per questo motivo l’evento è stato spostato a martedì 20. Anche a una settimana di distanza dall’opposizione, le condizioni di osservazione rimangono comunque ottimali.

Seguendo lo stile delle altre manifestazioni virtuali tenute in questo periodo di pandemia, la serata astronomica virtuale sarà soprattutto un’occasione di confronto e di discussione. Mentre Marte sarà ripreso dai telescopi dell’Associazione, e le immagini, in diretta e non, rimarranno protagoniste, l’attenzione sarà principalmente rivolta alle domande e ai commenti di chi vorrà seguire l’evento. Sarà l’occasione per conoscere le tante caratteristiche che fanno di questo pianeta l’oggetto delle principali ambizioni scientifiche dei prossimi decenni, e che si sta candidando a diventare una possibile “terra di conquista”.

La serata può essere seguita:

Collegandosi alla pagina Facebook del Gruppo Astrofili Frentani: https://www.facebook.com/gaf97

Collegandosi al canale YouTube del Gruppo Astrofili Frentani: https://www.youtube.com/watch?v=AkrW2BHk26A