Philip Catherine presenta il nuovo disco “Pourquoi” a Pescara

Venerdì 18 febbraio 2022, il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara e Jazz ‘n Fall. Suonerà in trio con Paulo Morello e Sven Faller

PESCARA – Venerdì 18 febbraio 2022, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta l’ultimo appuntamento di Jazz ‘n Fall: sul palco del Teatro Massimo di Pescara si esibirà il trio guidato dal chitarrista belga Philip Catherine e completato dal chitarrista Paulo Morello e dal contrabbassista Sven Faller.

«Philip Catherine è uno degli ultimi romantici del jazz. Philip Catherine non suona la musica: è la Musica.»

La definizione usata da “Le Monde” coglie esattamente il senso del percorso artistico di una figura importante per la scena jazz europea sin dall’inizio degli anni Settanta e, in special modo, un riferimento per la chitarra. Philip Catherine è un interprete immediatamente riconoscibile per il suo stile capace di sintetizzare energia ed eleganza, una “firma”, allo stesso tempo, elettrica e vellutata. Restano memorabili i lavori registrati con il contrabbassista Niels Henning Oersted Pedersen e gli incontri con Chet Baker e Stéphane Grappelli. Negli anni più recenti si è mostrato attento mentore per giovani talenti come, ad esempio, il “nostro” Matteo Di Leonardo. Il format classico del Trio Manouche, con due chitarre e contrabbasso, è la formula scelta da Philip Catherine per questo suo nuovo progetto. Un format che unisce libertà, melodia e passione, una veste sonora che trova la sintesi tra il riferimento naturale alla figura di Django Reinhardt, lo sguardo alle tradizioni del blues e la possibilità di connessioni trasversali con altri linguaggi espressivi “Pourquoi” è una composizione di Philip Catherine che dà il titolo al secondo lavoro discografico del trio formato dal chitarrista belga insieme al chitarrista Paulo Morello e al bassista Sven Faller. Un “Pourquoi” scritto senza punto interrogativo: un piccolo gioco di parole che rivela lo spirito e la vitalità di una vera e propria leggenda del jazz europeo che festeggia quest’anno ottant’anni con il suo carattere vivo e brillante.

Philip Catherine e Paulo Morello si sono conosciuti e apprezzati nel 2010, quando hanno suonato insieme nel tour internazionale “Night Of Jazz Guitars”. A settembre 2017 i due chitarristi hanno formato un nuovo trio con il bassista Sven Faller. I tre musicisti hanno pubblicato il loro primo album, “Manoir de mes Rêves”, per Enja Records nel 2019: nel gennaio 2022, è uscito sempre per Enja Records il loro secondo albumm intitolato appunto “Pourquoi”.

Dopo il loro primo album “Manoir de mes rêves” e nei concerti tenuti dal vivo, Catherine, Morello e Faller hanno lasciato maturare lo stile fluido e il repertorio del loro trio: hanno sviluppato un’interazione di qualità simile alla musica da camera, evitando “battaglie di chitarra” a buon mercato per concentrarsi sull’ascolto reciproco e sull’interplay. Se l’album di debutto era incentrato sull’ammirazione del trio per Django Reinhardt, Antonio Carlos Jobim e sull’interpretazione delle canzoni francesi degli anni ’50 e ’60, “Pourquoi” mette a fuoco le composizioni originali, firmate da Catherine e Morello: la musica del trio attraversa i linguaggi del jazz ed evoca luoghi, persone e stati d’animo con vivida intensità.

Philip Catherine è una leggenda della chitarra jazz. È stato in prima linea nel panorama jazzistico europeo sin dagli anni Sessanta. Il suo lavoro con grandi artisti come Chet Baker, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Larry Coryell, Tom Harrell, Niels Stéphane Grappelli, Charles Mingus, il suo approccio e il suo suono unici, la sua dedizione alla musica sono stati importanti e molto influenti. Ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose, dalla Filarmonica di Berlino alla Carnegie Hall, dal Concertgebouw di Amsterdam all’Olympia e Salle Pleyel di Parigi e al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, ma ama ancora suonare nei jazz club di tanto in tanto, a causa della comunicazione diretta con il pubblico. Nato a Londra nel 1942 in una famiglia di musicisti, ha sviluppato un orecchio musicale sin dalla tenera età. A 18 anni ha già girato l’Europa con Lou Bennett. Con le sue prime registrazioni “September Man” e “Guitars” del 1975, gli appassionati di jazz di tutto il mondo hanno scoperto non solo un brillante chitarrista ma anche un talentuoso compositore: temi come “Homecomings” e “Nairam” sono diventati famosi. Philip Catherine ha registrato oltre 20 album a suo nome e numerose collaborazioni con artisti famosi in tutto il mondo.

Paulo Morello gode di un’ottima reputazione come uno dei chitarristi più versatili d’Europa. Si è fatto conoscere a livello internazionale con il suo progetto “Bossa Nova Legends” con il vincitore del Grammy Leny Andrade e Johnny Alf, esibendosi nei più prestigiosi Festival europei e sudamericani. Il suo trio “Hammond Eggs” ha lavorato con Randy Brecker e Bob Mintzer. Si è anche esibito con Jimmy Smith, Billy Cobham, Ivan Lins, Airto Moreira, Larry Coryell e Ulf Wakenius.

Sven Faller è acclamato a livello internazionale per il suo stile melodioso unico al basso acustico. Tra il 1994 e il 2000 ha vissuto a New York City e si è laureato in Musica Contemporanea e Jazz presso il Mannes College of Music nel 1997. Si è esibito con Charlie Mariano, Chico Freeman, Bobby Watson, Pippo Pollina e Konstantin Wecker.

BIGLIETTI

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso al concerto è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue venerdì 25 febbraio 2022 con il concerto dello zART Quartet.