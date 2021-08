Pharma+ e Erreà ancora al fianco della Moaconcept Impavida Ortona

Si rinnova la collaborazione tra gli sponsor tecnici Pharma+ ed Erreà con la Moaconcept Impavida Pallavolo Ortona

ORTONA – Pharma+, è un’azienda abruzzese leader nel settore dell’assistenza e cura della persona. Delle tre branchie: Pharma+ Aid (infortunistica e pronto soccorso aziendale), Pharma+ Nautic (contenitori a tenuta stagna e prodotti per il primo soccorso nautico) e Pharma+ Sport, quest’ultima è quella che interessa da vicino la Moaconcept Ortona. È proprio l’azienda di Città Sant’Angelo a fornire gli ortonesi di tutto l’occorrente per garantire il benessere dei propri atleti. Pharma+ firma infatti le attrezzature a disposizione dello staff medico, a partire dalle borse e valigie sportive, passando all’occorrente per il massaggio, linea freddo/caldo, taping e bendaggi, elastotaping, accessori ortopedici fino ad arrivare agli integratori alimentari.

Si rinnova il rapporto con la Erreà, rigorosamente con l’accento sull’ultima vocale. Anche per la stagione sportiva 2021/2022 l’azienda produttrice di abbigliamento tecnico sportivo con sede a Torrile, in provincia di Parma, firmerà le divise di gioco e di allenamento della Moaconcept Impavida Ortona. Oltre linea Erreà, che racchiude tutti i prodotti dedicati a calcio, pallavolo, pallacanestro, pallovale e corsa, la Erreà produce abbigliamento intimo tecnico sportivo, la 3D Wear e abbigliamento per tempo libero: Erreà Republic.