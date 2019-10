Peter Handke vince il Premio Nobel per la Letteratura 2019

PESCARA – Carla Tiboni Presidente Premi Internazionali Flaiano in una nota ha voluto esprimere la felicità per la notizia sul Premio Nobel per la Letteratura 2019 a Peter Handke: “Con quella che sembra essere diventata una straordinaria abitudine, i Premi Flaiano sono felicissimi di apprendere che il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2019 è Peter Handke, già premiato a Pescara nel 1992 per la sezione Narrativa dei Premi Internazionali Flaiano. Lo scrittore austriaco vinse il Flaiano con il romanzo “L’Assenza“.

Una scrittura che la giuria definì “visiva”, ottemperando così a quel geniale contributo di Handke al cinema di Wenders. Sfilano così nel tempo, a Pescara, le eccellenze di cui il Flaiano si è fatto portatore, chiamando in causa annualmente scrittori di indiscussa importanza e protagonisti del mondo culturale mondiale, alcuni dei quali insigniti successivamente del Premio Nobel come Seamus Heaney, Josè Saramago, Derek Walcott, Imre Kertesz, Jean Marie Le Clézio, Wole Soynka, Dario Fo, Alice Munro ed oggi Peter Handke.