Pescina, Parco Letterario: approvato il progetto esecutivo

Tra i lavori nel Centro storico finanziati dal Masterplan, il più importante è quello relativo alla Torre Piccolomini, simbolo identitario della Città

PESCINA – L’Amministrazione Comunale comunica che, nelle scorse settimane, è stato approvato il progetto esecutivo volto alla realizzazione di un Parco Letterario incentrato sui personaggi illustri della nostra Terra ed il completamento dell’opera di restauro della Casa natia di I. Silone. Un’opera finanziata dalla Regione Abruzzo con le risorse del Masterplan che prevede, nello specifico, diversi interventi tra loro collegati.

Il più importante è, senza alcun dubbio, rappresentato dai lavori relativi alla Torre Piccolomini, simbolo identitario della Città, attraverso i quali verrà consolidata e restaurata l’intera struttura, con il recupero degli elementi artistici presenti. Oltre a ciò, verrà installata una passerella sopraelevata che, passando all’interno della Torre, salirà fino all’orlo sommitale dove verrà collocata una terrazza panoramica per offrire a visitatori e turisti un affaccio privilegiato verso la vallata e la piana del Fucino.

Con l’obiettivo di ampliare gli spazi di fruibilità del Centro Storico, verrà realizzato anche un sentiero che unisce la Torre restaurata con il vecchio Campanile di San Berardo, ai piedi del quale è sepolto lo scrittore Ignazio Silone. Per la realizzazione di tale sentiero verrà ripulito, dalla fitta vegetazione, un vecchio tracciato; verrà consolidato il percorso e verranno recuperati dei muretti di sostegno in pietra a secco presenti nell’area. Inoltre, verranno installate delle recinsioni laterali per permettere il transito in sicurezza e facilitare la discesa (o l’ascesa) con l’ausilio di un passamano. Nei tratti più impervi, invece, verranno posizionate delle agevoli scalinate.

Scendendo più a valle, nel cuore del Centro Storico, sono previsti interventi per il completamento del restauro della Casa natia di Ignazio Silone. Per il suddetto restauro è già stata espletata una specifica procedura di gara della quale attendiamo, a giorni, l’esito del T.A.R. dell’Aquila che permetterà l’avvio dei lavori volti alla riqualificazione esterna dell’edificio fino all’imbocco con il fiume Giovenco, sotto la loggetta del Cardinale Mazzarino.

Come ogni itinerario letterario che si rispetti, appena fuori il Centro storico, in Piazza Mazzarino, verrà collocato un portale, la cui forma evocherà la Torre, con le indicazioni delle principali attrattive. Lungo i vari percorsi verranno posizionati, a ridosso delle principali emergenze architettoniche, dei totem informativi e dei leggii.

In ultimo, le soluzioni illuminotecniche lungo il sentiero e all’interno e all’esterno della Casa natia di I. Silone e della Torre Piccolomini contribuiranno a rendere ancora più belli e suggestivi questi luoghi.

Alla luce degli interventi sinteticamente descritti, riteniamo tale opera, per la quale abbiamo lavorato in questi mesi, strategica per potenziare l’attrattività turistica della Città di Pescina. Auspichiamo, dunque, che nell’iter di conversione parlamentare del Decreto-Genova venga modificata la parte relativa al prelievo di 200 milioni sui fondi del Masterplan, nel quale detto intervento trova copertura finanziaria. Nella speranza che ciò avvenga, l’Ente procederà secondo le tempistiche dettate dal cronoprogramma sottoscritto con la Regione.