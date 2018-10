Pescara,“Resto al Sud”: presentata l’iniziativa a sostegno dei giovani

Contributi agevolati e a fondo perduto per i giovani che desiderano avviare un’attività imprenditoriale in Abruzzo.Dotazione finanziaria complessiva di 1,25 miliardi di euro, messa a disposizione dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”

PESCARA – Intercredit, Invitalia e Intesa Sanpaolo uniscono le forze per sostenere ed accompagnare i giovani abruzzesi tra i 18 ed i 35 anni che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali nella loro regione grazie agli strumenti messi in campo nell’ambito di “Resto al Sud”, la Convenzione tra Invitalia (Agenzia Nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa) e ABI, cui Intesa Sanpaolo ha prontamente aderito.

Questo il tema al centro dell’incontro “Resto al Sud. Per chi crede nella propria terra e nel domani”, tenutosi stamane a Pescara presso l’Auditorium Petruzzi alla presenza di una nutrita platea di giovani e professionisti locali, cui hanno preso parte il sindaco della città Marco Alessandrini, , il presidente ed il direttore commerciale del confidi intersettoriale Intercredit Gianfranco Mancini e Stefano Di Ventura, il direttore commerciale regionale retail di Intesa Sanpaolo Lorenzo Piatti e Giuseppe Glorioso per Invitalia.

“I giovani con idee e progetti di valore devono trovare un supporto reale ed efficace per dare concretezza alle proprie iniziative imprenditoriali nella propria terra d’origine – ha sottolineato Lorenzo Piatti, Direttore Commerciale Retail Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Molise di Intesa Sanpaolo –. I nostri giovani vogliono sempre più essere attori e protagonisti del loro futuro e la nostra banca da sempre attenta alle esigenze di tutte le fasce d’età non poteva che essere in prima linea anche in questa importante e strategica iniziativa. Resto al Sud è una misura che, nella sua semplicità, è particolarmente efficace poiché stimola i giovani intraprendenti ad avviare un’attività imprenditoriale. Aderendovi Intesa Sanpaolo vuole sostenere concretamente la nascita di nuove realtà produttive anche in Abruzzo, favorendo lo sviluppo sociale e la crescita economica”.

Per Gianfranco Mancini, Presidente Intercredit: “Intercredit in primis, ma l’intero nostro Gruppo Consorform, è stato da sempre sensibile nel promuovere e sostenere i giovani nello sviluppo delle proprie potenzialità, proponendosi di aumentare la consapevolezza economica e di incoraggiarne lo spirito imprenditoriale guidandoli nella realizzazione dei propri progetti. Fra le nostre priorità c’è la funzione di assistenza tecnica e di consulenza alle Imprese Socie, oltre all’attività di formazione professionale, di avviamento al lavoro, alla funzione amministrativa e finanziaria d’impresa.

Solo negli ultimi sette anni abbiamo garantito l’accesso al credito di 1.200 nuove imprese neo costituite o costituende del territorio facendo ottenere loro finanziamenti per oltre 50 milioni di euro, affiancandole nei temi dell’educazione bancaria e finanziaria, della monetica e degli strumenti di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e nell’orientamento a competere nel mercato del lavoro. Consideriamo fondamentale l’affiancamento dell’attività formativa a quella di sostegno finanziario, in quanto a nostro avviso necessaria al consolidamento delle nuove attività d’impresa che troppo spesso, senza una costante assistenza tecnica o nei primi anni di attività, rischiano di arenarsi.

Nostra preziosa alleata – ha continuato Mancini – è stata spesso Intesa Sanpaolo, sempre attenta alle tematiche legate alle start up: ricordo con piacere l’esperienza del Progetto GO FAR, voluto dalla banca per favorire il credito alle nuove Imprese e che ci ha visto partners di Intesa per alcuni anni con il finanziamento di tante nuove iniziative grazie alla garanzia di Intercredit che in quel caso arrivava al 75 % dell’erogato.”

L’iniziativa va incontro a quella che è la forza propulsiva crescente dell’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno. Al 31 dicembre 2017 erano presenti in Italia 518.636 imprese giovanili delle quali 210.834, cioè il 40%, si concentra nelle regioni meridionali. Quasi tutte le regioni del Mezzogiorno presentano una quota percentuale di imprese giovanili, sul totale di quelle attive nel territorio, in linea o maggiore rispetto al dato medio nazionale che è il 10,07%: Abruzzo 9,65%; Basilicata 11,42%; Calabria 14,21%; Campania 13,70%; Molise 11,01%; Puglia 11,59%; Sardegna 10,46%; Sicilia 12,77%.

Nell’ambito di “Resto al Sud” possono essere infatti finanziate le iniziative imprenditoriali operanti in produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo. Sono invece escluse le attività agricole, libero professionali e il commercio.

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese ammissibili erogato da Invitalia o un finanziamento bancario pari al 65% delle spese ammissibili, concesso dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Ciascun soggetto può richiedere fino a 50.000 euro. Nel caso in cui il progetto sia proposto da 4 o più giovani sarà comunque possibile richiedere massimo 200.000 euro.

Il requisito di residenza può comunque essere soddisfatto trasferendosi in una delle 8 regioni meridionali entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito della domanda, termine che si allunga a 120 giorni per chi risiede all’estero. Possono presentare la domanda le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017.

Le domande sono presentabili esclusivamente online sul sito www.invitalia.it. È necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta certificata. Per ogni informazione e assistenza sono a disposizione della clientela le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nella foto, da sinistra:

Gianfranco Mancini (Presidente Intercredit), Lorenzo Piatti (Direttore Commerciale Retail Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Molise di Intesa Sanpaolo) e Giuseppe Glorioso (funzionario dell’Agenzia Invitalia).