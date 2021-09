Diretta Pescara – Viterbese: dove vedere la diretta in tv e streaming

Sabato 25 settembre alle 17.30 si gioca Pescara – Viterbese per la 6° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

PONTEDERA – Tra le gare in programma per la quinta giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Viterbese, che si giocherà sabato 25 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30 all’Adriatico-Cornacchia. Il Delfino, dopo essere retrocesso dalla Serie B non sta tradendo le aspettative ed ha finora infilato tre vittorie ed un pareggio. Per quanto riguarda la Viterbese di Dal Canto, ci si aspettava potesse essere una mina vagante del torneo, in grado di sorprendere e di lottare con le grandi. Finora non è stato così, sono dieci infatti i gol subiti in quattro gare, ed il tecnico ex Padova rischia già la panchina.

CRONACA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali

PESCARA: 33 Di Gennaro, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 8 Memushaj, 11 Galano, 17 Rauti, 18 Drudi, 13 Zappella, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 91 Rizzo. A disposizione: 22 Sorrentino, 3 Rasi, 6 Valdifiori, 9 Ferrari, 10 Marilungo, 16 Diambo, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 79 Sanogo, 97 Clemenza. Allenatore: Gaetano Auteri

VITERBESE: 77 Bisogno, 3 Martinelli, 5 Urso, 7 Volpicelli, 9 Capanni Dias, 11 Mendes Murilo, 13 D’Anbrosio, 17 Pavlev, 19 Calcagni, 23 Foglia, 44 Van Der Velden. A disposizione: 1 daga, 2 Fracassini, 8 Adopo, 10 Simonelli, 14 Errico , 20 Ricchi, 27 Marenco, 32 Tassi, 67 Alberico, 88 Megelaitis. Allenatore: Dal Canto Alessandro

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Viterbese, valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato da D’Angelo e Bianchini, entrambi di Perugia, mentre il IV Uomo sarà Recupero della sezione di Lecce

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri rispetterà il canonico 3-4-3. In porta Di Gennaro, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Ingrosso, Drudi e Illanes. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo e Nzita. In avanti Galano, De Marchi e D’Ursi.

QUI VITERBESE – Dal Canto si affida al 3-4-2-1. In porta Bisogno, coadiuvato da Marenco, D’Ambrosio e Van Der Velden. A centrocampo Pavlev, Calcagni, Megelaitis e Urso. In avanti Volpicelli e Murilo alle spalle di Capanni.

Le probabili formazioni di Pescara – Viterbese

Pescara (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Viterbese (3-4-2-1): Bisogno; Marenco, D’Ambrosio, Van Der Velden; Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Urso; Volpicelli, Murilo; Capanni. Allenatore: Dal Canto

