Pescara, Via Monte di Campli: il 13 maggio riapertura parziale

Deve ancora essere ultimata la seconda parte della rotatoria.A metà settimana il cantiere sarà riconsegnato completamente

PESCARA – Domani, domenica 13 maggio alle ore 9 il sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco Antonio Blasioli e i consiglieri comunali saranno in via Monte di Campli, che riapre parzialmente per consentire la realizzazione della seconda parte della rotatoria .

“Con questa riapertura via Monte di Campli torna parzialmente transitabile dopo i lavori ri riqualificazione e messa in sicurezza eseguiti – precisa il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli– Dunque da domani chi scende da via Colle Innamorati dovrà girare necessariamente a destra su via Santina Campana, fare la rotatoria di via Prati e risalire tramite via monte di Campli che verrà riaperta.

Chi invece proviene da via Monte di Campli, lato via del Santuario, potrà percorrere a salire via Colle Innamorati.

E’ necessaria questa mobilità, perché deve essere realizzata in sicurezza la seconda parte della rotatoria in costruzione su uno degli incroci più importanti della zona.

L’area dell’incrocio su cui sarà possibile transitare, è stata asfaltata in parte oggi, manca la parte da completare che sarà riconsegnata con l’intero cantiere a metà della settimana prossima”.