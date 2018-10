Pescara, via Ferrari: partono i lavori di manutenzione

Si svolgeranno di notte per limitare i disagi di stazione e scuole.Approvato dalla Giunta progetto per altri 500.000 euro di manutenzioni

PESCARA – Il Vice Sindaco e Assessore ai lavori Pubblici,Antonio Blasioli rende noto che i lavori di manutenzione, che riguarderanno la carreggiata stradale di via Ferrari a Pescara, partiranno con tutta probabilità mercoledì con l’allestimento del cantiere e verranno svolti solo nelle ore notturne,dato che si tratta di una delle più trafficate arterie cittadine. La sicurezza del cantiere verrà assicurata dalla ditta con l’aiuto della Polizia Municipale.

Ha precisato ancora Blasioli:

Siamo consapevoli che scuole, stazione e distributori devono essere accessibili di giorno, per questa ragione i lavori avranno questo particolare corso: inizieranno pertanto alle 21.00 e dureranno fino alle 7 per una settimana circa. Durante le ore di cantiere non sarà consentito il transito se non ai residenti, mentre tutto il traffico sarà dirottato su via Bassani Pavone, cioè la strada che scorre dinanzi alla stazione di Pescara, parallela a via Ferrari. Qualche sacrificio sarà inoltre richiesto ai residenti, che dovranno convivere per questo limitato lasso di tempo con il trambusto delle attività che sarà comunque moderato e concentrato nelle prime ore di lavorazione per evitare rumori a notte fonda.

E’ un lavoro molto atteso, che richiederà la fresatura di tutto il manto stradale di via Ferrari, dall’altezza dell’incrocio con via Pizzoferrato (Istituto Acerbo) fino all’incrocio con via Rigopiano, nonché il successivo ripristino del tappetino di asfalto e la sistemazione dei pozzetti. In un secondo momento, invece, dopo circa dieci giorni, verrà ripristinata la segnaletica stradale.

Non sarà compresa invece l’area della grande rotatoria tra i due sottopassaggi della Ferrovia e questo perché è già contenuta in un progetto che approveremo nei prossimi giorni.

Alla fine di entrambi i lavori riconsegneremo alla città una delle arterie più utilizzate per gli spostamenti, più sicura e più bella. Parliamo di 12.000 mq. di lavori e asfalti che dimostrano ancora una volta che laddove stiamo spendendo, lo stiamo facendo principalmente sulla manutenzione ordinaria, che abbiamo sempre considerato la maggiore opera pubblica di questa Amministrazione.

Infatti non è questo l’unico lavoro di manutenzione delle nostre vie cittadine. Mentre l’impresa continua a lavorare sul rifacimento della pavimentazione dismessa di Corso Umberto, in settimana abbiamo approvato un progetto importante in Giunta dell’importo di 500.000 euro e che riguarda la manutenzione di via Colle San Donato, via Colle Innamorati, via Arapietra e Strada Vicinale San Michele, nell’ottica di toccare tutto il territorio cittadino, dunque centro, ma anche e soprattutto aree decentrate. Per arrivare ai cantieri di questi interventi, siccome si tratta di devoluzione di risorse provenienti da vecchi mutui, occorrerà fare un passaggio in Consiglio Comunale prima della gara. Probabilmente saremo pronti per gennaio”.