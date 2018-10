Pescara Bond apre al pubblico: come partecipare

Da oggi, 7 ottobre, l’apertura al pubblico: i termini del bond e tutte le informazioni utili per la sottoscrizione

PESCARA – Con un’adesione già molto positiva durante questa prima fase da parte di centinaia di persone che avevano sottoscritto dopo essersi pre-registrati nelle settimane precedenti, la società è lieta di annunciare oggi l’apertura al pubblico del Pescara Bond. Tutti gli investitori beneficeranno di ritorni finanziari unici e di privilegi esclusivi, supportando il finanziamento di diverse opere e progetti destinati alla crescita del Delfino Pescara Training Center e di tutta la società.

In merito a questo primo traguardo Il Presidente Sebastiani ha dichiarato che “sono/siamo molto soddisfatti di come è partita questa operazione, l’interesse è stato già molto positivo e siamo convinti, vista la costante domanda elevata, che raggiungeremo l’obiettivo definito. Questi fondi ci permetteranno di sviluppare tutti gli interventi, incluso nel nostro scouting, che abbiamo presentato nelle settimane precedenti”.

Questi i termini del Bond:

Target di €3 milioni

Investimento minimo di €500 e poi multipli di €500

Interesse annuale del 8% diviso in: 5% in contanti e 3% in credito del club

Bonus del 25% sul singolo capitale investito nel caso di promozione in Serie A

Le Obbligazioni Pescara sono sottoscrivibile tramite Tifosy, la prima e unica piattaforma di investimento dedicata esclusivamente agli investimenti in sport. Per procedere con la sottoscrizione bisogna andare su www.tifosy.com/pescara e seguire il processo indicato.

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione in merito al processo di sottoscrizione invitiamo a scrivere a pescara@tifosy.com o contattare Elena Di Stefano (+390854415055), da Lunedì a Venerdì (10:00-12:00 e 16:00-17:30) la quale sarà presente nella sede di Via Arrone 7 a supporto dei potenziali investitori. Altrimenti Sabato (10:00-13:00 e 16:00-19:00) Roberto de Vincentiis (+390852924217) sarà disponibile presso il Pescara Calcio Official Store in Via Carducci 69.