Pescara, ufficiale Desplanches: il portiere dell’Italia U21 sbarca in Abruzzo

PESCARA – Il Pescara piazza un colpo di prospettiva: arriva Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003, in prestito secco dal Palermo. Dopo le visite mediche e il primo allenamento agli ordini di Vincenzo Vivarini, il giovane estremo difensore è pronto a difendere i pali dell’Adriatico.

Sebastiano Desplanches è nato a Novara l’11 marzo 2003. Alto 1,90 m, si distingue per la sua presenza tra i pali e per una maturità sorprendente per la sua giovane età. Dopo essersi fatto notare nelle giovanili del Milan, ha continuato il suo percorso a Palermo, club che ne ha valorizzato il potenziale, fino a concedergli ora una nuova opportunità al Pescara con un prestito secco per la stagione 2025/2026.

In Nazionale, ha già indossato la maglia dell’Italia U20 e U21, mostrando sicurezza, leadership e reattività: qualità che lo rendono uno dei profili più promettenti nel panorama calcistico italiano. Il suo stile di gioco è improntato sulla velocità di lettura delle azioni, la padronanza delle uscite alte e una spiccata capacità di guidare la difesa.

A Pescara, Desplanches arriva per crescere ulteriormente, in un ambiente che punta a valorizzare i talenti e a rilanciarsi con ambizione. L’Adriatico sarà la sua nuova casa, dove vuole conquistare spazio, fiducia e, magari, anche il futuro.