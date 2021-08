Pescara, trovati in terreno agricolo e sequestrati 3 etti di marijuana

PESCARA – Nelle ultime 48 ore, la Squadra Volante, ha sequestrato 3 etti di marijuana rinvenuti in due diversi appezzamenti di terreno agricolo posti rispettivamente nella zona nord e nella zona sud della città. L’attività è stata possibile grazie alle segnalazioni di residenti che hanno notato movimenti sospetti e per questo hanno allertato il 113 permettendo il rinvenimento della droga.

Già nella notte del 22 agosto grazie alle segnalazioni dei cittadini e la successiva visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza in zona, è stato individuato e denunciato il giovane responsabile di aver dato alle fiamme a ben 7 cestini e 3 cassonetti dei rifiuti, rischiando, se non fosse stato segnalato tempestivamente, ben piu gravi danni.

Nei giorni precedenti, sempre su segnalazione di cittadini, sono stati rintracciati e posti in arresto due individui evasi dalla Casa Circondariale di Pescara. La Polizia di Stato ringrazia la cittadinanza per la fattiva e preziosa collaborazione auspicando in un continuo aumento del numero delle segnalazioni.