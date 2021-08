Sara Zanetti è una nuova giocatrice delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente l’innesto di Sara Zanetti per la stagione 2021/22. Ala forte bolognese di 184 cm, classe 2004, è considerata uno dei prospetti più interessanti nel panorama cestistico italiano in rosa.

La neorosetana vanta infatti numerose convocazioni nelle nazionali giovanili di categoria, oltre ad essersi già resa protagonista a livello senior: con il Basket Save My Life San Lazzaro, società in cui ha sempre militato finora, lo scorso anno ha prodotto oltre 12 punti di media in Serie B, dimostrandosi già pronta e incisiva contro le più grandi.

Sara Zanetti: “Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura con Roseto. Sicuramente la spinta principale a scegliere questa società è stata l’ambizione: parlando con il ds Laura Ortu ci siamo subito trovate in sintonia sugli obiettivi futuri. Per la stagione sono molto positiva, e spero che riusciremo a raggiungere il traguardo comune”.

Il direttore sportivo Laura Ortu: “Avevo visto giocare Sara quattro anni fa alla prima edizione della Pink is Better League: era ancora piccola, ma già dimostrava un talento pazzesco. Nel tempo ho continuato a seguirla, e con la sua perseveranza è cresciuta sia tecnicamente che a livello fisico: lo scorso anno si è messa bene in mostra, e ha dominato dentro l’area. Sono contenta di essere riuscita a portarla a Roseto, grazie alla disponibilità di coach Paolo Dalè e della sua società, che hanno capito fin da subito che a Roseto facciamo sul serio e che per Sara questo può essere un trampolino di lancio importante”.

LE CONFERME TRA LE PANTHERS

Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente un’altra importante riconferma per il campionato 2021/22: la guardia/ala veneziana Irene De Vettor, classe 2000, vestirà per la quarta stagione consecutiva la canotta biancazzurra.

Per l’ex Reyer e Virtus Venezia, arrivata in Abruzzo nell’estate 2018, il feeling con il Lido delle Rose è stato immediato in campo e fuori: oltre che protagonista sul parquet (soprattutto nella stagione 19/20, chiusa oltre la doppia cifra di media), Irene è negli anni diventata una ‘rosetana acquisita’ e un punto di riferimento per tutto l’ambiente Panthers.

Irene De Vettor: “Ho scelto di restare qui a Roseto con la fortissima motivazione di riscattare lo scorso campionato, che non è andato come speravo né a livello di squadra né dal punto di vista personale. Sono carichissima per ricominciare e toglierci tante soddisfazioni, con l’aiuto dei tifosi rosetani che spero possano tornare a sostenerci numerosi!”.

Coach William Orlando: “Da Irene quest’anno mi aspetto un contributo importante. È una giocatrice capace di far canestro da fuori ma anche in avvicinamento, e la sua duttilità ci sarà molto utile. Spero di essere di aiuto per la sua crescita come cestista, anche perchè sono convinto che abbia grandi potenzialità ancora parzialmente inespresse”.

SIMONE PERAZZETTI RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DEL SETTORE GIOVANILE

La dirigenza della società si amplia con l’ingresso di Simone Renzetti, 39enne manager informatico rosetano con esperienza in gestione delle relazioni e comunicazione, che dirigerà a livello organizzativo l’attività di tutto il settore giovanile Panthers.

Simone Renzetti: “Ho accolto piacevolmente e con un pizzico di emozione l’invito del presidente Giampaolo Pigliacampo e del direttore generale Francesco Del Governatore. Metterò a disposizione delle piccole Panthers le mie esperienze lavorative e sociali, avendo svolto in passato anche parecchia attività di animazione ai ragazzi. Il primo obiettivo sarà quello di strutturare al meglio l’organizzazione delle squadre giovanili, valorizzando le idee ed il lavoro dello staff tecnico per poi condividerli quotidianamente con la prima squadra. Vogliamo accompagnare le nostre giovani atlete in un percorso di crescita sportiva e umana, attraverso uno sport meraviglioso qual è il basket. Cammineremo tutti insieme, rimanendo molto vicini anche alle loro famiglie”.

Il gm Francesco Del Governatore: “Annunciamo con grande piacere l’ingresso nella nostra società di Simone, persona di grande valore umano e professionale, che lavorerà sul settore giovanile per migliorarne l’organizzazione logistica e amministrativa. Da tutta la società un grande in bocca al lupo, con l’augurio che possa svolgere le sue attività divertendosi e impegnandosi insieme a tutti noi”.