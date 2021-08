Beach Volley, AIBVDC Italia Tour 2021 a Pescara: ecco quando

PESCARA – Pescara capitale del beach volley per l’intero fine settimana La città dannunziana ospita infatti la sesta delle otto tappe nazionali dell’AIBVDC Italia Tour 2021. Il torneo di beach volley maschile e femminile si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 sui tre campi dello stabilimento La Prora e uno della Vongola, su lungomare Matteotti. Grande la partecipazione di coppie di atleti, oltre cinquanta, come ha sottolineato il presidente del SSD beach World Pescara Simone De Collibus durante al presentazione a Palazzo di città, parlando di «giocatori di grande rilievo nazionale e talentuosi e titolati su scala territoriale» e non mancando di evidenziare la presenza di un team olimpico brasiliano e di uno sloveno.

Il sindaco Carlo Masci ha rimarcato come la spiaggia pescarese sia «ideale per queste tipologie sportive» e come per l’evento si sia subito instaurato un «connubio positivo tra la città e le strutture private».

Per il consigliere regionale Guerino Testa l’AIBVDC Italia Tour testimonia ancora una volta la «vocazione di Pescara per gli sport sulla spiaggia, avendone una importante visibilità su scala nazionale». L’assessore allo sport Patrizia Martelli ha poi illustrato in apertura le caratteristiche del torneo che prevede una serie di premi alle prime dieci coppie maschili e femminili, oltre a quello destinato a chi vincerà la tappa di Pescara.

Per consentire la visione ottimale delle partite saranno posizionati spalti da 300 posti. Le finali sono in programma domenica 29 alle 16.30 (femminile) e alle 17.30 (maschile).