Pescara, spaccio di sostanze stupefacenti: un arresto

PESCARA – Nel corso di un’operazione di Polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione locale e personale di iniziativa, personale della Squadra mobile ha proceduto all’arresto nella flagranza del delitto di cui all’art 73 del D.P.R. 309/90, di un uomo residente a Montesilvano.

In particolare, personale della Sezione Stupefacenti apprendeva confidenzialmente che il predetto era dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere Portanuova della città. Nel pomeriggio del 28 settembre veniva predisposto un articolato servizio di appostamento e pedinamento, che alle ore 17.40 permetteva di procedere al controllo dell’uomo, in questa via Vittoria Colonna angolo via Gabriele D’annunzio, all’atto di effettuare una cessione di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione personale consentiva il rinvenimento di sostanza stupefacente del tipo Hashish suddivisa in quattro panetti, occultata in un marsupio che il predetto portava a tracolla.

Successivamente la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione dell’uomo dove veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo Hashish e Marijuana. L’intera attività di P.G. consentiva di rinvenire grammi 521,00 di Hashish e grammi 51,7 di Marijuana, nonché materiale atto al confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e stante la flagranza di reato l’uomo veniva tratto in arresto. Per le circostanze di cui sopra, su indicazione del P.M. di turno, l’arrestato veniva associato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’A.G.