Festività di San Michele Arcangelo 2022 a San Cetteo

PESCARA -Il 29 settembre ricorre la Festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. In questa provincia, la cerimonia religiosa che è stata celebrata dall’Arcivescovo della Diocesi Penne-Pescara Monsignor Valentinetti, alla presenza delle Autorità locali, militari, civili e religiose, si è tenuta questa mattina, presso la Cattedrale di San Cetteo.

La cerimonia è stata preceduta in Questura da uno speciale annullo filatelico della cartolina realizzata e distribuita per l’occasione dall’A.N.P.S. – sezione di Pescara. Poste Italiane ha infatti attivato un servizio postale temporaneo con bollo speciale riproducente il logo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e recante la scritta “Festa San Michele Arcangelo patrono Polizia di Stato” e “29.09.2022 – 65122 Pescara Centro”.

L’annullo speciale, presenziato dal Questore Luigi Liguori, è avvenuto alla presenza del Direttore Provinciale di Poste Italiane Dott. Pio Violante e di rappresentanti della Sezione ANPS di Pescara con il fine di fissare nel tempo, a memoria, l’annuale ricorrenza di San Michele Arcangelo.

La festività è stata arricchita dal “Family Day”, volto a favorire un momento di incontro tra il personale e i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavoro, esteso a scolaresche e cittadinanza consentendo, mattina e pomeriggio, la visita del Centro Polifunzionale “Fanti”.

Lungo il viale interno è stato allestito un apposito spazio con donne e uomini della Polizia di Stato in servizio in Questura, presso le specialità della Polizia Postale, Ferroviaria, Stradale e della Frontiera nonché dell’XI Reparto Volo e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, che hanno accolto ed intrattenuto i visitatori. Ai giovani studenti sono stati donati gadget della Polizia di Stato quali cappellini, quaderni, matite e puzzle.

Particolare successo ha riscosso l’esposizione dei mezzi in dotazione alla Polizia di Stato, in particolare la nuova Alfa Romeo Giulia assegnata alla Squadra Volante affiancata dall’Alfa Romeo Giulia storica, in dotazione alla Scuola per il Controllo del Territorio.