Pescara, sospensione dell’erogazione idrica il 13 gennaio: ecco dove

PESCARA – Aca Pescara informa che a causa della persistenza della fuoriuscita di acqua dal terreno in via del palazzo, si rende necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione idrica al fine di effettuare saggi d’ispezione per la rilevazione della perdita stessa.

Per quanto sopra si comunica che mercoledì 13 gennaio 2021 a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 del mattino successivo si sospenderà temporaneamente la fornitura idrica nelle seguenti zone: via del palazzo, via dell’emigrante e via delle fornaci (dal ponte ferroviario fino all’incrocio con via fonte borea) e relative traverse. Non sono da escludersi cali di pressione nelle vie adiacenti.

ZONE INTERESSATE: via del palazzo; via dell’emigrante; via delle fornaci (dal ponte ferroviario fino all’incrocio con via fonte borea); e relative traverse.