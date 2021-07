Pescara, soccorsi dalla Guardia Costiera due bagnanti in difficoltà

PESCARA – Una delicata operazione di soccorso è stata condotta dalla Guardia Costiera di Pescara nella mattinata di ieri 14 luglio lungo il litorale sud. Alle ore 09.50 la sala operativa della Capitaneria di porto veniva allertata dal bagnino dello stabilimento “La lucciola” in merito alla presenza in mare di due bagnanti in difficoltà e di 2 pattini con a bordo i rispettivi assistenti bagnanti che, intervenuti per soccorrere i malcapitati, non riuscivano a loro volta a rientrare a terra a causa delle avverse condizioni meteo-marine presenti in quel momento.

I militari della Guardia Costiera, a bordo della Motovedetta CP 828 specializzata negli interventi SAR (search and rescue), coadiuvati da un’ulteriore pattuglia a terra, giungevano in breve tempo sul posto, intercettando i due assistenti bagnanti, che nel frattempo avevano recuperato i malcapitati e che non riuscivano però a manovrare con i rispettivi pattini di salvataggio per rientrare a riva a causa sia delle proibitive condizioni del mare che dell’affaticamento derivante dall’intervento appena condotto.

Non senza difficoltà i bagnanti soccorsi venivano perciò trasbordati sulla motovedetta accorsa, il cui equipaggio, accertato che gli assistenti bagnanti riuscivano finalmente a raggiungere in autonomia la riva, dirigeva verso il porto turistico, ove i due malcapitati venivano sbarcati ed affidati alle cure del personale del 118, frattanto giunto in loco dopo essere stato allertato dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara.

“E’ stata certamente una brutta esperienza per i bagnanti, che tuttavia, grazie al pronto intervento degli assistenti bagnanti e degli uomini della Guardia Costiera accorsi, ha fortunatamente avuto un lieto fine” ha dichiarato il Direttore Marittimo di Pescara – Salvatore Minervino -, evidenziando come “in caso di necessità di assistenza o soccorso in mare è sempre attivo il numero dedicato 1530. Gli uomini della Guardia Costiera sono pronti ed addestrati per intervenire 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno”.