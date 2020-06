Pescara, servizio di rilascio delle Carte d’Identità: arriva il terzo sportello

Sarà aperto in via Calabria 4 – palazzo comunale ex Inps dal 18 giugno. L’assessore Patrizia Martelli: “Abbiamo accolto le istanze dei cittadini”

PESCARA – A fronte della crescente richiesta di accesso ai servizi anagrafici, nello specifico per quanto riguarda l’emissione e il rinnovo delle Carte d’Identità, e dell’allungarsi delle liste d’attesa per gli appuntamenti determinatosi con l’insorgere dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale ha accolto prontamente le istanze dei cittadini e in pochi giorni ha potenziato l’attività degli sportelli dedicati al rilascio dei documenti.

L’assessore ai Servizi Demografici Patrizia Martelli ha infatti comunicato che a partire da giovedì 18 giugno verranno ampliati le fasce orarie di apertura e il numero dei punti di emissione dedicati alle Carte d’Identità, nella seguente modalità:

apertura di un terzo sportello aggiuntivo in via Calabria 4 – palazzo comunale ex Inps – con estensione dei turni di attività:

apertura aggiuntiva al pubblico in Via Calabria anche nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì (dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e il sabato mattina (dalle ore 8:30 alle 12:30); restano fissi i giorni e gli orari preesistenti, ossia dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 12:30/ martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00).

riapertura dello sportello dell’ex circoscrizione Pescara Colli – Via di Sotto: qui vi sarà un’apertura aggiuntiva il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00; restano fissi i giorni e gli orari preesistenti all’emergenza Covid quando gli uffici vennero chiusi, ossia dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 12:30/ martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00).

Il servizio continuerà ad essere reso per appuntamento. Per prenotare occorre accedere alla homepage del sito istituzionale del Comune di Pescara, all’indirizzo www.comune.pescara.it, seguendo il percorso “Servizio on line – prenotazioni”, oppure – per chi non fosse collegato alla rete internet – chiedendo il supporto dell’operatore chiamando il numero unico 0854283700 (tasto 4). Chi avesse già ottenuto una data e un orario ha inoltre la possibilità di ricontattare il servizio per anticipare l’appuntamento.

“Mi sono resa conto fin da subito – ha dichiarato l’assessore Patrizia Martelli – come questa esigenza fosse sentita dai cittadini e quindi mi sono impegnata affinché vi fosse un cambio di marcia del servizio, nel rispetto dei tempi e dei protocolli imposti dalla emergenza sanitaria. Oggi, grazie al supporto del gruppo comunale della Lega, e della consigliera Maria Rita Carota in particolare, sono davvero contenta del risultato raggiunto che spero venga incontro alle aspettative della gente”.