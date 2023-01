PESCARA – Per la prima volta l’Assessorato alle politiche sociali e per la famiglia del Comune di Pescara, grazie al finanziamento del Fondo per la Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro, attiverà interventi gratuiti e a domicilio rivolti a minori di nuclei percettori di reddito di cittadinanza.

Nello specifico, i servizi previsti dall’avviso che il Comune di Pescara ha pubblicato nell’albo pretorio comunale, riguarderanno da un lato l’educativa territoriale, per sostenere i nuclei familiari rafforzando le funzioni genitoriali e affiancare i minori nel loro processo di crescita, dall’altro il tutoraggio didattico, finalizzato a promuovere il benessere dei minori verso l’esperienza scolastica e favorire il successo formativo.

Gli interventi prevedono servizi mirati a stimolare l’intelligenza emotiva, promuovere le abilità relazionali, prevenire e ridurre la dispersione scolastica.

“Il progetto nasce dalla consapevolezza che i nuclei familiari percettori di RdC vadano presi in carico in maniera globale e multidisciplinare – afferma l’Assessore alle politiche sociali e per la famiglia del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio – per questo è fondamentale destinare particolare attenzione ai minori attraverso misure di sostegno che aiutino le famiglie a superare situazioni di particolare fragilità. Confido molto nel successo dell’iniziativa, che mi auguro possa essere di reale e concreto supporto alle famiglie e soprattutto ai minori”.

I nuclei familiari interessati potranno presentare domanda entro il 10 febbraio 2023, compilando il modulo allegato all’avviso e inviandolo via pec a: protocollo@pec.comune.pescara.it o a mezzo raccomandata a/r, oppure presentando la domanda a mano in busta chiusa direttamente presso il protocollo generale del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

L’avviso è consultabile alla pagina dedicata: https://www.comune.pescara.it/node/8027

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 085-4283063/085-4283043.