CAI Arsita, successo per la “Serata del Socio 2023”

ARSITA – Si è tenuta sabato scorso presso l’agriturismo “Bellavista” la “Serata del Socio” del CAI Arsita, organizzata in modo impeccabile dal direttivo del sodalizio, presieduto da Manolo Pierannunzio. A testimoniare l’ottima riuscita dell’evento la presenza del Presidente del CAI Abruzzo Francesco Sulpizio, che ha speso parole lusinghiere verso la sezione CAI locale e ha annunciato in anteprima una notizia lietissima: il 15 aprile la riunione regionale si terrà proprio ad Arsita, un grande riconoscimento per tutto il territorio della Vallata del Fino.

La serata è stata moderata e presentata dall’Avv. Luca Salini ed ha preso inizio, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Arsita Catiuscia Cacciatore, con lo spazio dedicato a Gaetano Di Blasio, che ha raccontato, anche attraverso immagini fotografiche, la sua recente spedizione sul Lobuche Peak ed è stato insignito del titolo di “socio benemerito” dal direttivo del CAI Arsita. Da segnalare anche l’intervento della psicologa-insegante Ilaria Rapacchietta, che si è soffermata sulla bella esperienza del rapporto instaurato tra i suoi alunni e i bambini del Nepal per il tramite di Gaetano Di Blasio.

La seconda parte è stata dedicata alla consegna dei premi assegnati ai soci storici del CAI Arsita da parte del Presidente Manolo Pierannunzio e del Sindaco di Arsita Catiuscia Cacciatore.

Dulcis in fundo il Presidente ha esposto e presentato il programma del CAI Arsita per il 2023, che ha ricevuto apprezzamento e ottimi riscontri da parte di tutti i partecipanti.

Il CAI Arsita non arresta la sua crescita esponenziale, come dimostra anche il numero di tesserati destinato ad aumentare in considerazione sia dell’elevata qualità delle iniziative organizzate che dell’imponente attività di promozione portata avanti.