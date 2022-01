PESCARA – Martedì 11 gennaio 2022 nell’ambito di servizio di vigilanza e controllo sulla SS714 nel territorio del Comune di Pescara una pattuglia di Polizia del Distaccamento Polizia Stradale di Piano D’Orta procedeva al controllo di un autovettura recante targa Bulgara. Il veicolo risultava compendio furto a Roma nel 2017, prima dell’immatricolazione nello stato estero. Il conducente, cittadino bulgaro, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Il veicolo è stato posto in sequestro per ulteriori accertamenti.

Pescara, scoperta un'auto rubata a Roma: denunciato il conducente