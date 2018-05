Pescara salvo, decisivo il pareggio a Venezia

I biancazzurri restano in Serie B grazie al punto decisivo conquistato a Venezia nell’ultima giornata. Parma con l’Empoli promosso in Serie A

VENEZIA – Il Pescara conquista la salvezza in Serie B! Decisivo il punto ottenuto a Venezia al termine di una gara combattuta e piuttosto corretta. Poche le emozioni con la squadra di Pillon attenta in fase difensiva e con i lagunari che non hanno affondato più di tanto il colpo consapevoli di dover iniziare il playoff promozione. Il più grande brivido capita al 29′ della ripresa sui piedi del neo entrato Litteri che su invenzione al limite di Geijo taglia in area e a tu per tu con Fiorillo si fa neutralizzare il angolo il tocco sotto misura. Al 15′ allontanato il tecnico Inzaghi per proteste. Riesce dunque l’impresa di Pillon bravo a dare un forte segnale allo spogliatoio e a tirar fuori dalle pericolose sabbie mobili la squadra abruzzese.

I VERDETTI DI B

Empoli e Parma promosse in Serie A

Frosinone e Palermo saltano il turno preliminare dei playoff

Bari – Cittadella il 26 maggio ore 18

Venezia – Perugia il 27 maggio ore 20.30

Ascoli – Virtus Entella giocheranno i playout il 24 e 31 maggio ore 20.30

Novara, Pro Vercelli e Ternana retrocesse in Serie C

TABELLINO DEL MATCH:

VENEZIA (3-5-2): Audero; Modolo, Domizzi, Andelkovic; Firenze (dal 21′ st Fabiano), Falzerano, Stulac, Frey, Garofalo; Zigoni (dal 21′ st Litteri), Geijo (dal 40′ st Marsura). A disposizione: Vicario, Russo, Bruscagin, Soligo, Suciu, Cernuto, Zampano, Del Grosso, Zennaro. Allenatore: Filippo Inzaghi

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Perrotta, Gravillon, Fiamozzi; Valzania, Machin, Coulibaly; Capone (dal 27′ st Campagnaro), Pettinari, Mancuso (dal 33′ st Falco). A disposizione: Baiocco, Bovo, Yamga, Bunino, Elizalde, Fornasier, Cocco, Mazzotta, Carraro, Baez. Allenatore: Bepi Pillon

Reti: –

Ammonizioni: Valzania, Frey, Geijo

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

Espulso al 15′ st il tecnico Inzaghi per proteste