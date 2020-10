Pescara, sala settoria Cimitero Colle Madonna: a breve lavori di adeguamento

Saccone: “questo importante primo passo porterà al miglioramento della funzionalità dei nostri cimiteri, rendendo disponibile la sala settoria anche per le esigenze della Procura”

PESCARA – Il Cimitero di Colle Madonna potrà presto mettere a disposizione la sala settoria per le esigenze della Procura della Repubblica, grazie alla delibera di giunta proposta dall’assessore ai cimiteri, Mariarita Paoni Saccone e approvata oggi in giunta comunale.

La giunta guidata dal sindaco Carlo Masci ha infatti ha preso atto della necessità di adeguare la sala settoria alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e avvierà presto i lavori di adeguamento della stessa.

Tale adeguamento permetterà inoltre anche alla Procura della Repubblica di disporne come sala autoptica. I lavori necessari per riqualificare e adeguare la sala settoria alle norme igienico sanitarie sono stati individuati dalla Concessionaria Ambiente Spa e prevedono una spesa orientativa di 37.500,00 euro .

“Esprimo massima soddisfazione – ha sottolineato l’assessore Mariarita Paoni Saccone – per questo importante primo passo che porterà al miglioramento della funzionalità dei nostri cimiteri, rendendo disponibile la sala settoria anche per le esigenze della Procura. Si tratta un ulteriore passo sulla via del miglioramento costante dei servizi per la cittadinanza”.

Anche il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore esprime la propria soddisfazione per un provvedimento richiesto dagli uffici della Procura e immediatamente attenzionato dalla commissione per poterlo trasformare in delibera nel minor tempo possibile.