Pescara, rissa in un bar della Pineta: arrestato un pluripregiudicato

PESCARA – Nella prima mattinata di domenica 27 ottobre poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un bar di Via della Pineta, ove era stata appena segnalata al 113 una violenta rissa in atto. Giunti sul posto, gli agenti hanno potuto constatare che i corrissanti si erano già allontanati, lasciando gli interni del bar danneggiati. Sul posto è stato rinvenuto e sequestrato un tubo di ferro intriso di sangue.

In base alle descrizioni acquisite sul posto inerenti i partecipanti alla rissa (in particolare uno si era allontanato dal bar scalzo e con un giubbotto verde strappato) i poliziotti sono riusciti ad individuarne uno presso via Tirino. L’indiziato in questione, scalzo e con gli indumenti descritti sporchi di sangue, alla vista degli agenti ha opposto resistenza con violenza e minacce, provocando ad un agente lesioni guaribili in 7 giorni.

Il soggetto, poi identificato per B.C. 27enne pluripregiudicato pescarese, con precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto presso la locale casa circondariale, dovendo rispondere di rissa, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Ulteriore attività investigativa della Squadra Mobile è in corso per identificare gli altri soggetti che hanno preso parte alla rissa.