Pescara, Provincia: illustrati finanziamenti e interventi Scuole Superiori

PESCARA – Ieri mattina, presso la sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, alla presenza dei Dirigenti Scolastici e dei Sindaci dei Comuni in cui ricadono i plessi scolastici, il Presidente Antonio Di Marco ha illustrato in dettaglio i finanziamenti ottenuti e gli interventi eseguiti e in corso di realizzazione per ogni Istituto Superiore di competenza provinciale.

Nel quadriennio 2014-2018, sotto la Presidenza Di Marco, la Provincia di Pescara ha ottenuto finanziamenti ed eseguito (o sono attualmente in corso) lavori per un totale di circa € 45.000.000,00.

Un importo in cui rientrano Fondi regionali, CIPE, USR, Provinciali, Fondi INAIL, finanziamenti Ministeriali ed interventi di adeguamento impiantistico, antincendio, sismico, lavori finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, di manutenzione, realizzazione di nuovi ambienti connessi ai plessi scolastici, messa in sicurezza.

Nei prossimi giorni il Presidente consegnerà ad ogni Dirigente Scolastico di ogni Istituto un prospetto dettagliato di tutti gli interventi che hanno interessato o riguarderanno il proprio plesso scolastico.

Di seguito un prospetto sintetico con finanziamenti ottenuti & lavori eseguiti e in corso:

TOTALE

FINANZIAMENTI OTTENUTI +

LAVORI ESEGUITI e IN CORSO

LICEO CLASSICO “G. D’ANNUNZIO”

€ 352.379,00

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI ”

€ 259.700,00

L.A.MUS.COR.”MISTICONI-BELLISARIO”

€ 6.002.581,29

I.I.S. “A. VOLTA”

€ 1.397.217,66

ITS “ATERNO – MANTHONÈ”

€ 2.357.694,83

I.P.S.S.A.R.”DE CECCO”

€ 5.997.148,24

IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI”

€ 48.895,95

LICEO STATALE “G. MARCONI”

€ 7.871.895,00

LICEO SCIENTIFICO “C. D’ASCANIO”

€ 1.900.915,00

I.I.S. “ALESSANDRINI”

€ 154.147,20

ITAS “P. Cuppari”

€ 8.241.620,00

LICEO SCIENTIFICO “A. DI SAVOIA ”

€ 2.412.909,60

LICEO SCIENTIFICO “LUCA DA PENNE ”

IST. D’ARTE “‘M. DEI FIORI”

€ 3.386.150,00

ITC “G. MARCONI” PENNE

€ 3.189.065,00

OMNICOMPRENSIVO DI CITTÀ SANT’ANGELO

(Istruzione Superiore “B. Spaventa”)

€ 1.232.676,00

ITCG “Acerbo”

€2.370.802,78

“In qualità di Presidente ho sempre ritenuto di primaria importanza l’impegno di assicurare i fondi necessari per la sicurezza e la piena fruibilità degli Istituti Scolatici di competenza provinciale.

A seguito delle mie premure e di tutto il consiglio provinciale in tal senso, la Provincia di Pescara è stata in questi anni destinataria di consistenti finanziamenti, in parte già impiegati e in parte programmati e da investire per gli interventi da eseguire nei mesi a venire”.

Foto da pagina Facebook Di Marco