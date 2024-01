Calno, targa agli Under 17 dello Sport Center per aver vinto la Coppa d’Abruzzo

Il prestigioso successo è arrivato al termine di una combattuta gara di calcio a 5 con i coetanei della squadra Città di Chieti

CELANO – È compito delle amministrazioni comunali sostenere le società sportive, per salvaguardare il patrimonio dei settori giovanili e per insegnare la cultura dello sport, del rispetto e della sana competizione.

Con questi presupposti oggi pomeriggio nella Sala Consiliare del Municipio di Celano è stata consegnata una targa per i ragazzi della compagine under 17 dello Sport Center di Celano che pochi giorni fa hanno vinto la Coppa Abruzzo. Il prestigioso successo sportivo è arrivato al termine di una combattuta gara di calcio a 5 con i coetanei della squadra Città di Chieti battuta per 6 a 1.

Prima della consegna della targa hanno preso la parola il consigliere delegato allo Sport Valeriano Fidanza che ha espresso “tutto il compiacimento per il brillante risultato conseguito dai giovani atleti celanesi. è la prima volta che una squadra di Celano calcio a 5 raggiunge un traguardo così importante. Un successo che lascia ben sperare per il futuro”.

È stata poi la volta del Sindaco Settimio Santilli che ha rivolto parole di incoraggiamento ai giovani atleti, invitandoli a “coltivare l’ambizione della vittoria, nel rispetto degli avversari e delle regole”.

Anche il Vicesindaco Piero Ianni si è congratulato con tecnici dirigenti e calciatori per l’obiettivo raggiunto, aggiungendo che “è un percorso partito da lontano ma che oggi sta dando buoni risultati”.

Hanno partecipato alla premiazione, inoltre, l’assessore all’Istruzione Lisa Carusi e l’assessore al Bilancio Cinzia Contestabile.