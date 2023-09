Calcio, plauso del Comune all’iniziativa dell’Avezzano Calcio “Tutti in campo”

Scuola calcio gratuita per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 5 mila euro. Costi ridotti a metà in caso di reddito tra 5 e 7mila euro

AVEZZANO – È stato raccontato direttamente al sindaco della città Giovanni Di Pangrazio il nuovo progetto inaugurato in questi giorni dal club biancoverde dell’Avezzano Calcio. Anche le ragazze e i ragazzi che provengono da famiglie in condizioni economiche un po’ più fragili potranno partecipare, a costo 0, all’edizione di quest’anno della gettonata scuola calcio della società guidata dal presidente Andrea Pecorelli. Un azzeramento dei costi che scatterà tramite requisiti connessi alla propria fascia ISEE. Tutti i bambini, senza alcuna distinzione, potranno scendere in campo per prendere parte ad un’esperienza vivace, sportiva e di assoluta crescita personale, a 360 gradi.

“Quando ci è stata raccontata l’iniziativa dal patron dell’Avezzano Calcio – sottolinea il vicesindaco Domenico Di Berardino con delega alle politiche sociali– ci siamo resi subito disponibili, come Comune, a seguire il progetto, che sicuramente avrà un’ampia risonanza. Aprire le porte di contesti sportivi qualificati e riconosciuti come questo a bambini che vivono in casa delle situazioni delicate a livello finanziario, vuol dire applicare una politica giusta e rispettosa di tutte le anime della società. L’attività con le nuove generazioni di una scuola calcio spesso può fare la differenza, diventando, in qualche fortunata occasione, anche un trampolino per il futuro”.

“Tutti in campo significa che tutti, indistintamente, potranno vivere un’esperienza magnifica e formativa, senza l’ostacolo, quest’anno, del costo degli abbonamenti. – specifica il presidente Pecorelli – Una scuola calcio rappresenta, difatti, una palestra importante per lo sviluppo motorio e cognitivo del bambino di ogni età, ma può richiedere anche un esborso che può essere importante per le famiglie che vivono momenti di fragilità finanziaria. Tramite un’autodichiarazione sul proprio reddito (che avrà valore di atto ufficiale, sottoposto a vincoli penali), le famiglie potranno iscrivere gratuitamente i loro figli al corso di scuola calcio. Lo facciamo per allargare il campo sportivo nel senso più bello e sportivo del termine: allargarlo a tutti coloro che hanno l’amore per il pallone, ma che hanno poche possibilità. Potremmo, in questo modo, realizzare anche qualche sogno nel cassetto e scovare anche un vero talento nel mondo del calcio, chi lo sa: tutto è possibile”. In dettaglio la scuola calcio sarà totalmente gratuita per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 5 mila euro – grazie al prezioso supporto di Soluzioni Markaurelio, Geda e Samba caffè– mentre nella fascia tra 5 mila e 7 mila il costo annuale della scuola calcio sarà ridotto della metà.

Per avere informazioni o fare richiesta dell’agevolazione, si può contattare il segretario sportivo Marco Romano all’ indirizzo email: avezzanocalcio@yahoo.it o recarsi direttamente presso la segreteria dello stadio dal lunedì al venerdì.