Pescara, premiati i ragazzi dell’Asd “Uguali nello sport Giuliano Visini”

PESCARA – Nel corso di una breve cerimonia, ospitata questa mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città, l’amministrazione comunale ha premiato i ragazzi e le ragazze speciali dell’Asd “Uguali nello sport Giuliano Visini”, reduci da importanti risultati ai recenti campionati italiani di Atletica leggera di Ancona riservati ad atleti con sindrome di Down e disabilità intellettiva. Nelle Marche hanno infatti ottenuto quattro medaglie d’oro (con Giorgia Mandolini, Stefano Montefalcone e ben due volte con Maria Camilla Niola) e due d’argento (con Giorgia Mandolini e Alessandro Cornacchia). Gli atleti sono stati ricevuti dal sindaco Carlo Masci, dal vicesindaco Gianni Santilli e dall’assessore Nicoletta Di Nisio. Presenti anche il presidente dell’Asd “Uguali nello sport Giuliano Visini”, Ruggero Visini, il dirigente Lorenzo Morelli e il preparatore Francesco Marchegiani.

Il sindaco Carlo Masci si è complimentato con i ragazzi e ha aggiunto che “i risultati ottenuti, evidentemente non solo sportivi, sono dovuti certamente al grande impegno di chi gareggia ma anche allo spirito di abnegazione di chi segue questi ragazzi e alle famiglie, cui va tutto il nostro ringraziamento”. Per Gianni Santilli “le pergamene di benemerenza sportiva che consegnamo oggi vogliono essere un’ulteriore spinta ad andare avanti e a ottenere altri importanti successi”. L’assessore alle Politiche per la Disabilità, Nicoletta Di Nisio, ha affermato: “Ogni volta che incontro questi ragazzi mi emoziono e non solo perché si dimostrano capaci di affermarsi nelle competizioni ma soprattutto per il grande arricchimento morale che mi donano”.