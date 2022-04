ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più, soprattutto quando troppo spesso ai giovani vengono imputati atteggiamenti come la mancanza di stimoli o la scarsa attitudine al sacrificio”. Sono le parole con le quali il Sindaco Mario Nugnes ha accolto nella sala consigliare di palazzo di città Martina De Carlo, vice campione d’Italia nel singolo Under 16 ai recenti assoluti di Beach Tennis disputatisi a Bologna e medaglia di bronzo nel torneo di doppio, ed Emiliano Zapparata, campione italiano nel singolo e nel doppio Under 16.

Entrambi hanno bissato l’impresa riuscita due anni fa a Lido degli Estensi, quando Zapparata aveva conquistato il titolo nel singolo categoria Under 14, mentre il doppio misto Zapparata-De Carlo aveva conquistato il terzo posto nel doppio misto. Sia Zapparata che la giovanissima De Carlo, che con i suoi 14 ha sfidato atleti di due anni più grandi, conferendo così alla sua prestazione i contorni dell’impresa, si allenano al PalaBeach di Roseto degli Abruzzi sotto la guida del maestro Filippo Recinella.

L’assessore allo Sport Lorena Mastrilli, introducendo la conferenza stampa di presentazione del calendario delle manifestazioni estive, ha voluto premiare i due giovani talenti della scuola beach tennis “PalaBeach”. “Le medaglie, pregiate e prestigiose per loro e per l’intera comunità rosetana, le hanno conquistate loro – ha detto l’assessore – noi siamo per declinare accanto alla parola sport il valore della cultura, e in tal senso abbiamo inteso premiare Emiliano e Martina con due buoni per l’acquisto di un libro”.