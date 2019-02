Pescara, Poste Italiane: ecco i nuovi motocicli elettrici

Saranno utilizzati per la consegna dei pacchi e consentiranno più sicurezza negli spostamenti e maggiore capacità di carico

PESCARA – Poste Italiane rende ancora più ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi a Pescara. Sono stati infatti presentati ieri presso il Centro Primario di Distribuzione di via Volta i nuovi motocicli elettrici a tre ruote, che arricchiscono il parco mezzi a disposizione dei portalettere pescaresi.

«I nuovi motocicli – spiega Franco Settimi, responsabile dei Servizi di Recapito in Abruzzo e Molise – sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati e sono dotati di un’autonomia energetica di circa 50 km, tale da permettere ai portalettere di consegnare la corrispondenza giornaliera con una sola ricarica»

I tricicli elettrici sono monoposto, si guidano con l’obbligo del casco e sono utilizzabili da personale in possesso della patente AM. I nuovi motocicli garantiscono una maggiore sicurezza grazie alla migliore stabilità del mezzo ed una maggiore capienza del vano trasportatore, in vista del maggiore afflusso di pacchi da consegnare, in costante aumento grazie allo sviluppo dell’e-commerce.

La capacità di carico può raggiungere i 55 kg: 15 kg sul vano anteriore e 40 kg nel baule posteriore.

Con i nuovi tricicli elettrici, la mobilità di Poste Italiane diventa ancora più sostenibile, in linea con l’ESG (Environmental Social and Governance, approvato dal Consiglio di Amministrazione ad agosto 2018), il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale che ha l’obiettivo di garantire la definizione degli indirizzi del Gruppo con ricadute positive per il territorio.

In tutto il 2018 a Pescara e provincia Poste Italiane ha consegnato oltre 500mila pacchi, contro i poco più di 150mila dell’anno precedente. Per venire incontro alle esigenze della clientela e per rispondere alle nuove logiche del mercato, con il Nuovo Modello di recapito “Joint Delivery” da luglio scorso Poste Italiane ha esteso a Pescara gli orari di consegna della corrispondenza e dei pacchi fino alle 19.45 e il sabato. Con la nuova organizzazione, il prolungamento dell’orario di recapito nella fascia pomeridiana e serale è operativo in tutti i capoluoghi e nelle principali città abruzzesi.

Oltre ai primi 6 motocicli in funzione a Pescara, la nuova flotta di veicoli a tre ruote conta ad oggi 330 unità su tutto il territorio nazionale.