PESCARA – Altra notte di intenso lavoro per la Polizia Stradale pescarese. Nella serata di sabato un ventinovenne pescarese, controllato al casello A14 di Città Sant’Angelo, guidava con tasso alcolemico pari a 0.59 Gr/L. Alle 2,30 di domenica un trentacinquenne procedeva alla guida di una Mini Cooper con andatura non rettilinea sul raccordo Chieti Pescara: viaggiava con un tasso di 2,62 grammi litro. Due ore dopo un giovane è sfuggito ad un posto di controllo attivato in occasione della movida cittadina. La pattuglia, che lo ha inseguito e raggiunto poco dopo sulla nazionale adriatica, ha accertato che guidava con 1.72 gr/L di alcol in corpo. Per entrambi ritiro e successiva sospensione della patente, oltre a decurtazione punti. Da inizio anno, sono stati ben 23 gli incidenti stradali rilevati che hanno visto coinvolti conducenti poi risultati positivi all’assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti.

Pescara, positivi all’assunzione di alcol e/o stupefacenti: ritirate due patenti ultima modifica: da