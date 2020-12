Accensione alberi e luminarie 2020 a Chieti: ecco dove e quando

Sindaco Ferrara e vicesindaco De Cesare: “In segno di solidarietà al comparto commerciale, abbiamo voluto attendere il ritorno dell’Abruzzo in zona arancione perché i negozi potessero riaprire”

CHIETI – “Avevamo previsto di accendere le luci nel pomeriggio di oggi, sabato 12 dicembre, per avere la certezza che tutte le attività fossero riaperte e potessero prendere parte al momento dell’accensione anche degli addobbi a terra in piazza Vico e Piazzale Marconi a Chieti Scalo.

Con il ritorno dell’Abruzzo in zona rossa questo oggi non sarà possibile, per questo, come segno di vicinanza e solidarietà agli operatori del commercio cittadino, abbiamo fatto slittare a domani, domenica 13, l’accensione degli alberi e degli addobbi, quando l’Abruzzo tornerà di nuovo in zona arancione con il via libera del Governo e tutte le attività potranno riaprire e accogliere i clienti, come da protocolli covid.

Due le tappe: l’appuntamento è per le 17 in piazza Vico, alle 18 saremo a Chieti Scalo, al piazzale Marconi, per accendere l’albero e gli addobbi presenti nei due luoghi.

Sarà un appuntamento sobrio e di condivisione, che ci vedrà impegnati anche con iniziative solidali pensate per dare sostegno al comparto, infatti l’Amministrazione istituirà un fondo per aiutare la categoria più provata dalla crisi portata dalla pandemia”.