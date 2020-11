Serie B, Pescara – Pordenone: l’arbitro è Giovanni Ayroldi

PESCARA – La partita di Serie B, Pescara – Pordenone, in programma sabato 28 novembre con inizio ore 14 allo Stadio Adriatico sarà affidata all’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti signor Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e dal signor Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso. Quarto uomo signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

Seduta di allenamento pomeridiana in casa Pescara con lavoro di attivazione, tattica e partitella finale. Differenziato Damir Ceter e Alessandro Sorrentino. Terapie per Raul Asencio che nel pomeriggio ha svolto esami strumentali con esito previsto per domani mattina e Edorado Masciangelo in attesa di RMN prevista per lunedì 20. Proseguono il loro percorso di recupero Mirko Drudi e Mattia Del Favero.