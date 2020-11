Samsung Innovation Camp 2020: ecco i project work premiati

PESCARA – Lo scorso 23 novembre si è tenuta la cerimonia virtuale di chiusura della terza edizione di Samsung Innovation Camp per l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara (la seconda per l’ateneo abruzzese), con la premiazione dei gruppi che hanno presentato i migliori project work alle tre aziende locali coinvolte nel progetto di Innovation Camp, Coesum, Fater group e Walter Tosto.

L’iniziativa, sviluppata da Samsung Electronics Italia in collaborazione con Randstad, è nata con l’idea di accompagnare gli studenti delle università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente, e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale.

Per la fase finale di Innovation Camp a Chieti e Pescara, sono stati selezionati i migliori progetti, scelti tra gli oltre 600 studenti e neo-laureati partecipanti nella sola Università di Chieti-Pescara, e analizzati sulla base della qualità della proposta che hanno sviluppato in risposta ai business case commissionati da Coesum, Fater group e Walter Tosto, le tre eccellenze locali che hanno aderito in questi mesi all’iniziativa in collaborazione con l’Università.

I progetti vincitori:

Gruppo vincitore per il Project Work di Coesum: l’azienda ha chiesto di elaborare una strategia di riposizionamento del brand Coesum, indagando se i valori dell’azienda vengono percepiti dal mercato dei potenziali clienti e individuando le azioni di miglioramento da intraprendere. Il team vincitore per Coesum è stato il gruppo Changemakers, che ha proposto soluzioni pratiche e calate nella realtà aziendale di Coesum. Partendo da una comprensiva analisi della situazione iniziale, gli studenti hanno individuato tre aree di miglioramento, dalla comunicazione digitale alla brand identity, fino a proporre sviluppi futuri utilizzando tecnologie come Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

Gruppo vincitore per il Project Work di Fater group: l’azienda ha richiesto di riprogettare il processo di onboarding dei neoassunti tenendo conto della diversità di ruoli, età anagrafica, provenienza geografica e sede di lavoro, facendo leva sul digitale per gestire i volumi di ingresso annuali dei nuovi talenti. Il team vincitore per Fater è stato il gruppo L’impresa Vincente, che ha convinto l’azienda ridisegnando il percorso di onboarding con un approccio olistico, utilizzando strumenti di service design e personalizzando il processo a seconda della tipologia di neoassunto. Il risultato è un app companion con contenuti geolocalizzati e con elementi di gamification.

Gruppo vincitore per il Project Work di Walter Tosto: l’azienda ha chiesto di analizzare i documenti di offerta commerciale e tecnica individuandone aree di miglioramento e proporre soluzioni a livello grafico per migliorare la comprensione e l’efficacia nel comunicare il brand di Walter Tosto. Il team vincitore per Walter Tosto è stato il gruppo Circuit 7, che ha proposto una soluzione basata sui QR Code per rinnovare e digitalizzare i documenti di offerta, ma il gruppo ha convinto soprattutto grazie alla loro capacità espositiva e per aver dimostrato di prevedere e superare le possibili criticità della propria soluzione.

Alla cerimonia hanno partecipato il Professor Mario Luigi Rainone, Delegato del Rettore per le attività di Placement, dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia, Rocco Santoleri, Technical Director Manager di Coesum Group, Matteo Valenzano, Talent Attraction & Internal Communication Manager di Fater, oltre a Marzia Mazzoni, EU Project Manager e Alex Di Fazio, IT Project Manager di Walter Tosto.