Pescara – Parma, diretta web dalle ore 15

PESCARA – Quest’oggi alle ore 15 si giocherà Pescara-Parma, incontro valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno entrambe una partita da recuperare: gli abruzzesi giocheranno martedì contro il Carpi mentre gli emiliani ospiteranno il Palermo il 2 aprile. La compagine biancazzurra è reduce dalla sconfitta di Cittadella con conseguente esonero di Zeman, al suo posto promosso il tecnico della primavera Epifani.

In classifica il Pescara occupa la tredicesima posizione con 36 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di D’Aversa che ha vinto l’ultima sfida esterna (0-1 alla Salernitana) e in classifica occupa la settima posizione con 41 punti. Entrambe le squadre omaggeranno Davide Astori ricordandolo sulle maglie. In occasione della partita dell’Adriatico Pescara e Parma scenderanno in campo con la patch #CiaoDavide13 stampata sulla divisa da gioco per ricordare il capitano viola Davide Astori.

PROBABILI FORMAZIONI:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Falco. Allenatore: Epifani

PARMA (4-3-3): Frattali; Gagliolo, Lucarelli, Iacoponi, Gazzola, Dezi, Barillà, Scavone, Da Cruz, Calaiò, Insigne. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Illuzzi della sezione di Molfetta

Guardalinee: Bellutti e Fiore

Quarto uomo: Natilla

Stadio: Adriatico

Foto tifosi del Pescara di Massimo Mucciante fonte Sito Ufficiale Pescara Calcio