Pescara, parla Epifani: “Voglio dare una mia impronta alla squadra”

Le parole in conferenza stampa di mister Epifani in vista del match col Parma in programma domani alle ore 15

PESCARA – Domani alle ore 15 si giocherà Pescara-Parma, incontro valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Prima volta sulla panchina del Delfino per Massimo Epifani che ha preso il posto di Zeman, esonerato dopo la sconfitta di Cittadella. Gli abruzzesi giocheranno due partite in casa nel giro di quattro giorni, visto che martedì c’è il recupero col Carpi, mentre i ducali di D’Aversa dovranno recuperare la sfida col Palermo. Di seguito le parole di Epifani in conferenza stampa.

Le parole di Epifani in conferenza stampa

Si parte dalle possibili novità: “Abbiamo lavorato bene in settimana e ho avuto la disponibilità di tutti, dice Epifani. I ragazzi hanno entusiasmo e voglia di fare risultato. Il modulo? Non lo dico per non dare dei vantaggio all’avversario. Ho convocato tutti, anche gli infortunati che sono Campagnaro, Bovo e Proietti“. Sul reparto difensivo: “Ho provato sia la linea a 3 che a 4 e ho già in mente cosa fare”. Su Brugman: “Mi aspettavo questa domanda, lui è un uomo importante per questa squadra. Domani giocherà regista”. Sulle possibili differenze con il Pescara di Zeman: “La parole d’ordine è equilibrio tra la fase difensiva e offensiva. Ho chiesto ai ragazzi di ritrovare le certezze soprattutto quando attacchiamo”. E sul reparto offensivo Epifani aggiunge: “Mi hanno messo in difficoltà tutti gli attaccanti e infatti ho ancora qualche dubbio da sciogliere. Domani farò delle scelte visto che poi torneremo in campo martedì”.

Sulla fase offensiva carente fino a questo momento con due reti segnate nel girone di ritorno: “Purtroppo ci sono dei periodi dove si segna di meno, io in questi quattro giorni ho cercato di dare qualcosa di mio, vedremo domani”. Sul Parma: “E’ una squadra costruita per fare un campionato di vertice, hanno molti giocatori esperti e giovani di qualità. D’Aversa? Bello il derby abruzzese con lui, siamo anche amici e penso che sia una cosa molto bella. Tra l’altro, io ho debuttato col Pescara proprio contro il Parma”. Su Falco: “Non si è allenato lunedì e martedì però sta bene e negli ultimi tre giorni si è allenato con convinzione”. La scelta tattica di domani potrebbe essere quella definitiva? Epifani risponde cosi: “Io voglio dare un’impronta mia alla squadra, voglio dare certezze alla squadra. Posso anche cambiare in base all’avversario che avrò di fronte”.

Fonte foto: Pescara Calcio