Pescara Pallanuoto – President Bologna in diretta: dove vedere la partita

Il Pescara atteso oggi pomeriggio dalla capolista President Bologna. Di Fulvio: “Dobbiamo evitare l’ultimo posto”. Diretta sulla pagina facebook ufficiale del club biancazzurro

PESCARA – Penultima giornata della regular season per il Pescara Pallanuoto, che domani alle 15.30, nella piscina il Passetto di Ancona ospita la capolista President Bologna, con diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del club biancazzurro. È una sfida difficilissima quella che attende gli uomini di Franco Di Fulvio, tornato alla guida della squadra dopo le dimissioni date al termine della gara persa contro la Jesina. Il Delfino è reduce da quattro sconfitte consecutive e oltre ai risultati va recuperato anche il morale, visto che con ogni probabilità per evitare la retrocessione servirà passare dai play-out. Ed è proprio in ottica spareggio salvezza che assume importanza provare a evitare l’ultimo posto, in modo da arrivare alla serie finale con una situazione di vantaggio rispetto agli avversari. Le sconfitte con Perugia e Jesina hanno complicato non poco i piani per rimanere in serie B, ma in casa Pescara nessuno vuole alzare bandiera bianca. Nelle ultime settimane un concetto ha messo d’accordo tutto il gruppo: basta brutte figure. La sfida di domani non rappresenta la prova più agevole per voltare pagina, ma è lecito attendersi un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite.

Mancherà sicuramente il mancino D’Aloisio, mentre è in forte dubbio la presenza del capitano Giordano alle prese con un problema alla mano. Mister Di Fulvio proverà a recuperarlo almeno per portarlo in panchina.

“Dobbiamo evitare l’ultimo posto”, dice l’allenatore dei biancazzurri alla vigilia della sfida con la capolista President. “Sappiamo che non dipende solo da noi e che ci aspettano due gare toste, a partire da quella di domani, ma dobbiamo provarci. Mi attendo una reazione dalla squadra: all’andata giocammo una buona partita a Bologna, rimanendo aggrappati al risultato fino a metà del terzo tempo. La squadra mi aveva trasmesso sensazioni positive ed ero convinto che nella successiva partita contro Perugia avremmo tirato fuori il massimo. Invece sappiamo tutti com’è andata. Ora però dobbiamo rialzarci, abbiamo una salvezza che dev’essere portata a casa”.

Per la partita contro il President Bologna Franco Di Fulvio ha convocato 12 giocatori:

Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, Recchia, Santarelli, Collini.