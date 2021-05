Ciclismo, Memorial Donnino 2021: programma e squadre partecipanti

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Ancora fase di preparativi per il Memorial Donnino, una preziosa occasione per la città di Sant’Egidio alla Vibrata nell’accogliere una competizione di ciclismo all’altezza delle aspettative da parte del comitato organizzatore della Gulp! Pool Val Vibrata.

La prima edizione, in rampa di lancio domenica 30 maggio (domani) e valevole come campionato provinciale FCI Teramo, ha tutti gli elementi per essere particolarmente coinvolgente sotto la regia della Gulp (del neo presidente Luigi Nardinocchi) che rappresenta una garanzia per il ciclismo giovanile da più di 40 anni sia come squadra corse che nella veste di organizzatore di eventi nel segno della tradizione.

Sulle strade della Val Vibrata si aspettano alcuni dei migliori atleti della categoria juniores (180 iscritti) a darsi battaglia ma sopratutto a dare spettacolo ripetendo nove volte un circuito di 13,3 chilometri leggermente ondulato fino a completare i 119,7 chilometri di gara tra Sant’Egidio alla Vibrata, Villa Mattoni, Ancarano e Paolantonio.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

A fare gli onori di casa la Gulp! Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu (Abruzzo-Marche) insieme alle altre plurime interregionali Borgo Molino Rinascita Ormelle-Friuli (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Sidermec-F.lli Vitali (Emilia Romagna-Marche), Reda Mokador-Pedale Chiaravallese (Emilia Romagna-Marche), UC Giorgione-Cambike (Veneto-Campania), Marco Pantani Official Team (Lazio-Sicilia) e Team Fortebraccio (Toscana-Umbria). Al via anche Team Go Fast, Vini Fantini Sportur Free Bike, Asd Moreno Di Biase, Big Hunter Beltrami-Nuova Spiga Aurea (Abruzzo), OP Bike, Fonte Collina-Studio Latini (Marche), AS Roma-Team Coratti, Velosport Ferentino, Team Logistica Ambientale (Lazio), UC Scat, Deka Riders-Team Bike Romagna, Team Myglass Centro Cristalli Auto (Emilia Romagna), Valdarno Regia Congressi Seiecom (Toscana), Gubbio Ciclismo Mocaiana, Forno Pioppi, Triono Racing-Centro Bici (Umbria), Team Bike Terenzi (Puglia), CPS Professional Team (Campania).

CRONOPROGRAMMA E PERCORSO NEL DETTAGLIO

Ritrovo alle 10:00 in Corso Adriatico a Sant’Egidio alla Vibrata, partenza alle 14:00 e arrivo previsto alle 17:00 circa. Queste le strade e le zone interessato dal passaggio dei corridori:

– Partenza su corso Adriatico.

– Al semaforo svolta a sx su viale Marconi.

– Km 1,2 al semaforo svolta a dx su via Puccini (SP 58).

– Km 1,6 proseguire dritto su via Cicerone.

– Km 0 (dopo 1.800 metri di trasferimento).

– Km 2,1 svolta a sx proseguire dritto su via Metella

– Km 3,0 proseguire dritto località Villa Mattoni.

– Km 3,4 svolta a dx su SP2 via Aprutina

– Km 4,5 proseguire dritto su viale Abruzzi.

– Km 5,3 alla rotatoria mantenere la sx.

– Km 5,4 immissione su via IV Novembre.

– Km 5,7 innesto su Via Battisti direzione Ancarano su SP2.

– Km 7,0 località Collina.

– Km 7,8 svolta a dx innesto su via Gran Sasso (SP 259).

– Km 11,0 svolta a dx su Via Kennedy (SP 259).

– Km 12,1 Rotonda località Palolantonio.

– Km 12,5 svolta a dx su corso Adriatico.

– Km 13,3 arrivo corso Adriatico.