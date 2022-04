Pescara Pallanuoto – C.N. Salerno 12-11, il racconto del match

PESCARA – Colpaccio del Pescara Pallanuoto che s’impone nella vasca del CN Salerno per 12-11, consolida il secondo posto e compie un altro importante passo verso i play-off. I biancazzurri bissano il successo di domenica scorsa dopo una partita tirata, ma condotta per larghi tratti dalla squadra di Franco Di Fulvio. A dispetto di quanto accaduto in precedenza, questa volta il Delfino ha fatto vedere le cose migliori nella seconda parte di gara, prima costruendo azione su azione il vantaggio, arrivato fino al +3, poi gestendo il divario, soprattutto negli ultimi minuti di gioco, quando piuttosto che affondare i pescaresi hanno preferito mantenere il pallone e far passare secondi preziosissimi. Oltre alla cinquina di Di Fulvio, da sottolineare l’ottima prova di Giordano, autore di quattro reti.

Apre Giordano, risponde De Rosa, poi ancora Giordano e Mancini per i biancazzurri. Arriva però la reazione locale con la doppietta di Fileno e il gol di De Rosa. Secondo parziale di marca pescarese grazie alla doppietta di Di Fulvio e al terzo centro personale di Giordano. Per Salerno l’unico gol porta ancora la firma di Fileno. Altalena di gol dopo l’intervallo lungo: segna Di Fulvio, risponde Di Somma, poi Giordano, Gianluca Esposito, Mancini e ancora Di Fulvio per i biancazzurri, prima di Fileno. Nell’ultimo tempo Pasca prova a prendersi sulle spalle i suoi con una tripletta, ma Di Fulvio e Pellicione portano il Pescara davanti al traguardo finale.

“Sono molto contento, oggi ho visto una squadra di 13 leoni, che hanno lottato dall’inizio alla fine” dice al termine della contesa un soddisfatto Franco Di Fulvio. “Solo così potevamo pensare di venire a fare risultato in una vasca difficile come quella di Salerno. Questa vittoria sicuramente rappresenta un altro passo verso i play-off, soprattutto perché ci consente di allontanare, forse definitivamente, proprio il CN Salerno. Adesso testa bassa e da lunedì si pensa al derby”.

PARZIALI: 4-3, 1-3, 3-4, 3-2

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Castagna, Di Fulvio (5), De Luca, Furio, Giordano (4), Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione (1), Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio

C.N. SALERNO: Vettone, Di Somma (1), Piccolo, Esposito G. (1), Pasca (3), Esposito C., Sicignano, Santoro, Cuccinello, De Rosa (2), Costa, Fileno (4), Giarletta. All. Fasano