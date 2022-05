Pescara Pallanuoto – Aquademia: la presentazione del match

PESCARA – È un insidioso testacoda quello che attende il Pescara Pallanuoto oggi pomeriggio, impegnato a Le Naiadi nella 18^ giornata del campionato di serie B contro l’Aquademia, penultima forza del torneo, a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta. I ragazzi di Franco Di Fulvio scenderanno in acqua alle 17, con il chiaro intento di fare un altro passo in avanti verso l’obiettivo che si chiama play off. Vincere per il Pescara significherebbe non solo respingere gli ulteriori assalti dell’Arechi, terza in classifica e distante 8 punti, ma anche tenere il passo della capolista Ischia, che in questo momento ha una lunghezza di vantaggio sui biancazzurri secondi, ma attesa proprio al Palapallanuoto nel prossimo fine settimana, in uno scontro che potrebbe valere la testa del girone. Anche per questo la sfida contro la formazione di Velletri assume un valore aggiunto, all’interno di una stagione che fin qui ha regalato grandi sorrisi al Delfino.

“L’avversario va sempre rispettato, ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo andare in acqua per vincere” taglia corto mister Franco Di Fulvio, assente domani dopo il rosso ricevuto sabato scontro contro il Basilicata. “Dobbiamo continuare a giocare con la mentalità della grande squadra. L’obiettivo è portare a casa questi tre punti per poi presentarci agli scontri diretti contro Ischia e Arechi Salerno. Se vogliamo crescere dobbiamo sempre pensare di scendere in vasca per vincere”.

Quindi torna sulla squalifica: “Ci sono rimasto molto male: ho letto sul referto che avrei ingiuriato l’arbitro, cosa assolutamente non vera. Ho detto che ha arbitrato male, e lo confermo. Ha indispettito tutti, le panchine, i giocatori e anche i dirigenti di entrambe le squadre. Domani sarò in tribuna”. Al suo posto in panchina andrà il vice Arnaldo Castelli.

Per la partita contro l’Aquademia Di Fulvio può contare su 14 giocatori, da cui scegliere i 13 da portare in piscina:

Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ferragatti, Recchia, Prosperi.