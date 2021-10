Diretta Pescara – Olbia: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 31 ottobre alle 14.30 si gioca Pescara – Olbia per la 12° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Olbia che si giocherà domenica 31 ottobre allo Stadio Adriatico-Cornacchiacon calcio di inizio previsto per le ore 14.30. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Siena; in classifica ora sono sesti (a pari merito con Vis Pesaro, Gubbio e Siena) con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitta con 19 gol fatti e 17 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno perso in casa per 0-2 contro il Modena e sono dodicesimi a pari merito con l’Entella, a quota 13 punti, con un percorso di 4 partite vinte, 1 pareggiata e 6 perse; 19 reti realizzate e 17 incassate.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Olbia, valida per a dodicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le dichiarazioni dei tecnici alla vigilia

Auteri: “La mia squadra non ha problemi gravi, basta poco per risolvere le criticità. Però contro l’Olbia é obbligatorio vincere. L’Olbia é una squadra di qualità, ne conosciamo pregi e i difetti. E’ un avversario insidioso, ma ho grande fiducia nei miei giocatori.Però dobbiamo accelerare per recuperare il terreno perduto. In settimana abbiamo svolto un buon lavoro, i ragazzi stanno bene e sono convinto che faranno una prestazione importante. Saranno nuovamente disponibili Drudi, Ingrosso, Illanes e D’Ursi”.

Canzi: “Una partita difficile, come del resto però lo sono state e lo saranno tutte in questo campionato. In più veniamo da un ko che, come tutte le sconfitte, va gestito nella direzione che permette di trasformare la delusione in voglia di dimostrare l’inciampo, di cui io sono stato il primo responsabile, è episodico. Il Pescara é una squadra che sta cercando un proprio equilibrio, ma è certamente molto più consapevole della categoria in cui si sta misurando di quanto non lo fosse due mesi fa. Ultimamente ha cambiato diversi sistemi di gioco, per cui da parte nostra dovremo essere bravi e duttili tatticamente per adattarci al contesto senza rinunciare alla nostra identità. Una squadra che subisce tanto? Noi però non siamo da meno e questo non è accettabile. Il rendimento altalenante di questo primo scorcio di stagione ha detto effettivamente di un’Olbia che deve imparare a concedere meno agli avversari registrando un diverso approccio e una maggiore costanza di intensità in campo: “Stiamo lavorando duro per migliorare la tenuta difensiva: per farlo domenica dovremo mettere in campo quella compattezza che è mancata contro il Modena sia in termini di distanza tra i reparti che di aggressività, due aspetti tra loro legati che sono fondamentali per opporsi a questa che hanno nel palleggio un’arma pericolosa. Noi sappiamo di avere qualità che possono fare a chiunque, ma anche che vanno abbinate a una fase di non possesso molto più aggressiva”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Antonio Marco Vitale di Ancona, mentre il IV Uomo sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

La presentazione del match

QUI PESCARA – La Delfino Pescara 1936 ha comunicato la negatività al Covid-19 di tutta la rosa biancazzurra, che torna ad essere al completo e a disposizione del tecnico Gaetano Auteri. Probabile modulo 3-4-3, schierando in porta Di Gennaro e in difesa Illanes, Ingrosso e Frascatore. A centrocampo troviamo invece Zappella, Memushaj, Pompetti e Nzita, alle spalle di Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

QUI OLBIA – Per la trasferta in Abruzzo, il tecnico Max Canzi dovrà rinunciare ancora agli infortunati Arboleda e Pinna Giuseppe, così come a Udoh, chiamato a scontare il primo dei due turni di squalifica inflittigli dal giudice sportivo. Torna nuovamente tra i disponibili Belloni Probabile modulo 4-3-1-3 con Ciocci in porta e difesa composta al centro da Brignani e Emerson e sulle corsie da Arboleda e Pinna. A centrocampo Lella, Giandonato e Chierico. Sulla trequarti potremmo trovare dal 1′ Palesi, alle spalle della coppia d’attacco formata da Udoh e Ragatzu.

Le probabili formazioni di Pescara – Olbia

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Gaetano Auteri.

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Pinna; Lella, Giandonato, Chierico; Palesi; Udoh, Ragatzu. Allenatore: Massimiliano Canzi

