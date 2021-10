Spoltore, torna ‘La Tavola dei Morti’: oggi e domani la tradizionale manifestazione

SPOLTORE – Due giorni, oggi, domenica 31 ottobre, e lunedì primo novembre, dedicati alla riscoperta del Culto dei Morti e dei riti della tradizione che ruotano attorno alla ricorrenza di Ognissanti. Sono quelli che si svolgeranno tra Spoltore capoluogo e la frazione di Villa Raspa, richiamando, come ogni anno, l’attenzione e l’interesse di decine e decine di cittadini. Torna, dopo la sospensione dello scorso anno, determinata dall’emergenza Covid-19, la tradizionale ‘Tavola dei Morti’, promossa dall’Associazione Fontevecchia, che, per la prima volta, si snoderà in due giornate, la prima vedrà protagonista lo scrittore e saggista napoletano Maurizio Ponticello, la seconda con la classica Processione dei Frati Morti.

“Finalmente la situazione contingente ci ha permesso di riprendere le attività della nostra Associazione – ha detto il Presidente Luciano Troiano -. E abbiamo deciso di ricominciare proprio in occasione delle celebrazioni dedicate al ricordo e alla memoria dei cari estinti, una tradizione italiana ben più antica e radicata del commerciale Halloween, che nulla ha a che vedere con i nostri usi e costumi. Con la ‘Tavola dei Morti’ ogni anno raccontiamo ai più giovani e riportiamo alla luce una tradizione importante per la nostra storia, appunto il dovere di onorare nella maniera più giusta, rispettosa e opportuna quelle persone che hanno fatto parte della nostra vita e che in quella notte, vuole la narrazione, tornano nelle loro case per un breve attimo, a salutare i propri cari. Tradizione del centro-sud vuole che in quella notte le famiglie lascino la tavola imbandita come nei giorni di festa, con le migliori cibarie del mondo contadino, maccheroni al sugo, pollo al forno con le patate e la pizza dolce, proprio per dare il benvenuto ai propri cari”.

La manifestazione si aprirà oggi, domenica 31 ottobre, alle 17.30, nella Sala consiliare del Comune di Spoltore con lo scrittore Maurizio Ponticello che racconterà ai presenti le tradizioni della celebrazione di Tutti i Santi e tutti i morti, partendo dalla Grecia, Roma, Napoli per poi approdare all’Abruzzo, una passeggiata narrativa nella storia tra aneddoti e vicende, leggende e racconti.

L’appuntamento con la Tavola dei Morti torna quindi lunedì primo novembre: l’evento, completamente gratuito, prenderà il via alle 19, dinanzi alla sede della Motorizzazione civile, con il ‘Racconto dei Luoghi’, e, con la sola luce delle candele, ci si incamminerà verso il Borgo Case Troiano, seguendo un percorso delimitato dai lumini, e con alcune pause, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da un racconto su vicende e personaggi che hanno caratterizzato il Borgo stesso. Lungo la stradina del borgo, alla ‘vutate de lo lope’, si incrocerà la Processione dei Frati Morti accompagnati dai Cavalieri erranti, con la storia dei ‘tre vivi e tre morti’, che porterà i presenti sino all’oliveto dove ci saranno ‘Lu’ Mazzamurille’, spiritello dispettoso abituato a prendersi gioco dei vivi, e la ‘tomba del Cavaliere’. All’ingresso del Borgo Case Troiano ci sarà l’Altare devozionale per le anime del purgatorio, e quindi la visita delle abitazioni con le tavole imbandite per la cena accompagnati dal ‘Cantore di Ognissanti’ e dal suono delle zampogne. All’esterno di ogni abitazione ci saranno dei simboli, come il sacchetto di grano, la scopa rovesciata, la bacinella, il bastone, e, ogni volta, si scopriranno le ragioni di quelle presenze che affondano le radici nella tradizione abruzzese. Durante la serata sarà possibile rendere omaggio alla Chiesa della Santissima Trinità, situata nel borgo, e che sarà regolarmente aperta: l’ingresso sarà caratterizzato dalla presenza di un ‘Pulcinella abruzzese’, quale trait d’union tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e, secondo le antiche credenze, il primo che entrerà libererà un’anima del Purgatorio.

Per l’evento di domenica nella Sala consiliare del Comune di Spoltore sarà necessario esibire il Green Pass, non richiesto invece per l’evento del primo novembre che si svolgerà completamente all’aperto e garantendo il distanziamento e l’uso della mascherina.