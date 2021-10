Referendum giustizia, Lega Abruzzo: “Teramo provincia più partecipativa”

REGIONE – “Molto soddisfatti per risultato raggiunto nella raccolta firme del referendum sulla giustizia. Questo lusinghiero traguardo, soprattutto nella provincia di Teramo, è frutto di un grande gioco di squadra, coordinato dall’On. Zennaro, responsabile regionale, e Maria Di Domenico responsabile della provincia di Teramo per il referendum, dai militanti presenti nei nostri gazebo ma soprattutto ai moltissimi cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa per una giustizia “più giusta”. Nelle recenti ore la Cassazione ha dato il via libera per la calendarizzazione dei referendum, che si terranno con molta probabilità nella prossima primavera. Riteniamo quindi che con i numeri sin qui rappresentati siamo pronti per confermare questa voglia di cambiamento anche nelle urne!” è questa la nota di Di Matteo e Cardinali della Lega Abruzzo.

