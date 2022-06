Pescara, nuove regole per conferimento rifiuti lungomare estate 2022

PESCARA – “Sono entrate in vigore le nuove regole per disciplinare il conferimento e la raccolta dei rifiuti su tutta la riviera di Pescara sino a fine stagione balneare, ossia sino al 18 settembre. Si parte con l’obbligo di allestimento di un’isola ecologica all’interno di ciascuna singola concessione demaniale dove ogni balneatore dovrà posizionare i propri rifiuti, raccolti in modo differenziato, area accessibile agli operatori di Ambiente che effettueranno la raccolta ogni giorno tra le 3 e le 9, una volta al giorno, con la possibilità di prevedere ulteriori passaggi a fronte di emergenze o esigenze specifiche da verificare. L’amministrazione comunale rinnova la propria disponibilità alla collaborazione con l’intera categoria, certi che se ciascuno farà la propria parte offriremo ai turisti e ai bagnanti una riviera straordinaria, degna del marchio di Bandiera Blu 2022 che ci è stato confermato per il secondo anno consecutivo”. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando le regole che sono ufficialmente entrate in vigore sul conferimento del pattume per gli stabilimenti balneari.

“La disciplina fa capo a un’ordinanza dirigenziale – ha sottolineato l’assessore Del Trecco -, e parliamo di regole necessarie per garantire il decoro del nostro lungomare che, specie nel periodo estivo, è il nostro biglietto da visita per chi arriva a Pescara, soprattutto nell’estate ormai alle porte che dovrà essere quella del rilancio, della ripresa economica dopo due anni di emergenza Covid-19. La prima regola è che tutti i rifiuti dovranno essere differenziati e conferiti in giorni diversi secondo un calendario già distribuito a tutti i balneatori. I rifiuti organici, come gli scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, bustine del the e simili, andranno conferiti usando i contenitori marroni forniti da Ambiente Spa, bidoni carrellati che andranno posizionati all’interno dell’area di pertinenza di ciascuna concessione balneare, nelle cosiddette isole ecologiche che nel frattempo sono state attrezzate e allestite, con la collaborazione degli stessi operatori di Ambiente che hanno supportato i balneatori nell’individuazione dello spazio più idoneo.

Per il conferimento dei rifiuti andranno utilizzate le buste biodegradabili e compostabili consegnate gratuitamente da Ambiente Spa, in caso contrario i bidoni non verranno svuotati. E ovviamente il produttore è tenuto a depositare e trasportare i rifiuti organici evitando la loro dispersione, condizione, quest’ultima, che causerebbe lo sviluppo di esalazioni maleodoranti”.

Carta e cartone andranno invece conferiti usando i bidoni di colore bianco, anch’essi distribuiti da Ambiente Spa, e sempre lasciati nelle isole ecologiche interne; i rifiuti di plastica e metallo andranno lasciati nei rifiuti di colore blu; il vetro nei bidoni di colore fucsia.

“I rifiuti non recuperabili, compresi quelli derivanti dalle operazioni di pulizia delle spiagge – ha proseguito l’assessore Del Trecco – andranno conferiti nei bidoni di colore verde previo imbustamento in sacchi trasparenti a perdere. Ovviamente gli operatori di Ambiente Spa dovranno poter accedere nelle isole ecologiche interne per poter provvedere allo svuotamento dei bidoni e al loro riposizionamento. Poi i rifiuti ingombranti, come sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, o i RAEE, ossia i rifiuti di apparecchiature elettroniche andranno conferiti sistemati in modo ordinato in zona interna o adiacente al perimetro della concessione, non sui marciapiedi o nelle aree del passeggio, tra le 21 e le 24 del giorno precedente a quello della raccolta concordato preventivamente con Ambiente Spa. Come per i rifiuti domiciliari, in questo caso la raccolta avverrà solo previa prenotazione chiamando i numeri 085.4308284 o 800.624622 o inviando una mail all’indirizzo info@ambientespa.net. La prenotazione è obbligatoria per non incorrere nelle sanzioni per l’abbandono abusivo di ingombranti. È fondamentale rispettare tali norme, a partire dall’allestimento di isole ecologiche interne, perché è vietato rigorosamente lasciare i bidoni sulle aree pubbliche esterne agli stabilimenti balneari, come i marciapiedi e su questo saremo irremovibili. A tal fine, Ambiente Spa ha già provveduto a consegnare a ciascun stabilimento la necessaria dotazione di contenitori e bidoni, provvisti di codice identificativo univoco associato all’affidatario, che renderà facilmente identificabile chi viola le norme stabilite.

Ovviamente i balneatori sono anche tenuti a curare personalmente il lavaggio, la pulizia e il decoro dei bidoni. Veniamo poi agli orari del ritiro del pattume, dal primo giugno al 18 settembre, che avverrà tra le 3 e le 9 del mattino, tutti i giorni, inclusi domeniche e giorni festivi; gli stabilimenti che necessitano di un ulteriore svuotamento quotidiano delle attrezzature dovranno inviare apposita richiesta scritta al gestore del servizio che effettuerà le opportune verifiche. Non solo: dal primo giugno al 18 settembre, Ambiente, tra le 3 e le 7.45 del mattino, provvederà anche alla rimozione dei rifiuti spiaggiati sull’arenile attraverso mezzi e attrezzature idonei allo scopo.

E quest’anno Ambiente ha anche individuato dei punti di raccolta in cui i balneatori potranno depositare tale pattume, ossia la spiaggia libera dinanzi alla Nave di Cascella, la spiaggia libera della Madonnina, l’area di parcheggio confinante con il teatro d’Annunzio e la spiaggia libera al confine sud, tra il lido ‘Ombretta’ e Francavilla al Mare, e la rimozione delle eventuali alghe avverrà su una porzione di spiaggia larga almeno 3 metri dalla riva del mare. Per qualunque informazione suppletiva, i balneatori potranno contattare il servizio di Ambiente anche al numero 340.7760191 attivo dalle 6 alle 13, a partire da domani, inclusi i giorni festivi. Rispettare le poche e semplici regole fissate – ha ancora detto l’assessore Del Trecco – significherà garantire a tutti un’estate con una riviera straordinaria e pulita a vantaggio della nostra stessa economia cittadina. Non basta: da quest’anno il servizio si estenderà parzialmente anche nel periodo autunno-inverno, ovvero dal 19 settembre 2022 al 31 maggio 2023: gli stabilimenti balneari che svolgeranno attività anche in questo periodo, e non abbasseranno le serrande a fine estate, dovranno darne comunicazione ad Ambiente per l’attivazione del servizio di raccolta e conferimento del pattume in tale periodo secondo il calendario stabilito dal Gestore stesso, servizio che sarà garantito previa copertura annuale della tariffa Tari”.