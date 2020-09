Diretta Pescara – S.N. Notaresco: dove vedere la partita

Mercoledì 30 settembre alle 14 si gioca Pescara – Notaresco, gara valida per il 2° turno Coppa Italia. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Allo Stadio Adriatico Cornacchia mercoledì 30 settembre si gioca Pescara – S.N. Notaresco, derby abruzzese valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021. La squadra di Oddo fa il suo esordio nella competizione e in campionato viene dal pareggio casalingo contro il Chievo. La formazione ospite, invece, ha superato il primo turno espugnando il Massimino di Catania mentre in campionato é reduce dal successo esterno contro il Pineto. La vincente giocherà il terzo turno contro il Parma il prossimo 28 ottobre.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

TV e Streaming

L’incontro Pescara – Notaresco, valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021 non verrà trasmesso in televisione, nè in streaming.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.30 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Oddo potrebbe attuare un turn over, pur mantenendo il modulo 4-3-2-1 con Del Favero tra i pali e retroguardia composta da Elizalde e Scognamiglio sl centro e da Ventola e Jaroszynski ai lati. In mezzo al campo Memushaj, Diambo e Omeonga. Sulla trequarti Riccardi e Di Grazia, di supporto all’unica punta Asencio. Probabile modulo 4-3-3 per il Notaresco con Shiba tra i pali e difesa composta dall coppia centrale Colombatti-Speranza e da Gallo e Lattarulo sulle corsie. In mezzo al campo Frulla, Blando e Bianciardi. Tridente offensivo formato da Banegas, Dos Santos e Marchionni.

Le probabili formazioni di Pescara – S.N. Notaresco

PESCARA (4-3-2-1): Del Favero; Ventola, Elizalde, Scognamiglio, Jaroszynski, Memushaj, Diambo, Omeonga, Riccardi, Di Grazia, Asencio. Allenatore: Oddo

NOTARESCO (4-3-3): Shiba; Gallo, Colombatti, Speranza, Lattarulo; Frulla, Blando, Bianciardi; Banegas, Dos Santos, Marchionni. Allenatore: Epifani