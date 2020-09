Pescara, in Comune gli erogatori d’acqua microfiltrata

PESCARA – “Arrivano gli erogatori di acqua microfiltrata nelle sedi del Palazzo comunale. Cinque i distributori collegati direttamente alla rete idrica cittadina che si stanno installando nella palazzina ex Inps, altri cinque verranno dislocati nella sede di Palazzo di città, e infine altri verranno sistemati subito nel Comando della Polizia municipale in via del Circuito. Si tratta dell’ulteriore passo in avanti previsto lungo il percorso del #PlasticFree, un processo sacramentato con una delibera di giunta dello scorso novembre 2019 e che è partito con la consegna delle borracce d’acciaio in omaggio per i circa 700 dipendenti del Comune, oltre che a consiglieri e assessori comunali”. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco, promotrice dell’iniziativa a fronte dell’avvio dei lavori di installazione degli erogatori di acqua microfiltrata gratuita.

“É evidente che il tema del #PlasticFree ha sollevato ormai l’attenzione di tutte le Istituzioni, a partire dal Ministero, imponendo anche agli altri Enti pubblici, di accendere i riflettori su una problematica, l’eccessivo uso della plastica, che riguarda tutti – ha sottolineato l’assessore Del Trecco -. Anche il Comune di Pescara ha deciso di aderire al ‘Plastic Free Challenge’, dando del resto seguito alle linee programmatiche di mandato approvate nel luglio 2019, che hanno posto grande attenzione ai temi ambientali e allo sviluppo sostenibile, collocando, tra le priorità, l’adozione dell’economia circolare come modello di sviluppo. Il primo passo è stata la crescita della raccolta differenziata, ora dobbiamo però coinvolgere tutte le persone e le realtà presenti sul territorio in un cambiamento collettivo fatto di iniziative e di buone pratiche che limitino l’utilizzo della plastica puntando sul riuso e sul riciclo, un cambiamento che deve coinvolgere, in primis, tutti coloro che operano all’interno della macchina comunale, amministratori e dipendenti.

Per questa ragione nel novembre 2019 abbiamo approvato una delibera specifica che va a sacramentare l’adesione all’appello #PlasticFree del Ministero dell’Ambiente adottando tre azioni immediate: massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti; riduzione della produzione complessiva del pattume; promozione e sensibilizzazione ambientale. Approvato l’atto istituzionale, siamo entrati subito nella fase operativa, incentivando la riduzione dei rifiuti di plastica con la promozione di ‘buone prassi’, ovvero azioni concrete come l’eliminazione dell’acqua in bottiglie di plastica. Abbiamo iniziato con il nostro personale al quale lo scorso Natale abbiamo consegnato a ciascun dipendente circa 700 borracce personali in acciaio. Stesso omaggio per i consiglieri e assessori comunali. Ovviamente, dato il contenitore, ora serve il contenuto e infatti sono partiti i lavori per l’installazione nei due Palazzi comunali di 10 distributori d’acqua microfiltrata, liscia e frizzante, che sarà a disposizione, gratuitamente, di tutti, eliminando le bottigliette in plastica. Quindi – ha aggiunto l’assessore Del Trecco – installeremo gli stessi erogatori nella sede del Comando della Polizia municipale in via del Circuito. Conclusi gli interventi, invito tutti i consiglieri, assessori e dipendenti a non utilizzare più le bottigliette di plastica e piuttosto di usare ciascuno la propria borraccia personale. Ovviamente non è finita qui: ora proseguiremo con le altre azioni rallentate solo dall’emergenza Covid-10. Innanzitutto andremo a installare altri erogatori in tutti i plessi scolastici, anche in questo caso abbiamo già assunto accordi con i dirigenti scolastici per individuare i siti che andranno a ospitare i distributori di acqua, altra operazione temporaneamente ‘congelata’ dalla pandemia.

Poi procederemo con tutte le altre iniziative già previste nella delibera di giunta comunale, ovvero la riduzione dell’uso di prodotti ‘usa e getta’ come stoviglie in plastica e bicchieri in tutte le manifestazioni patrocinate dal Comune; l’attivazione nei confronti dei dipendenti comunali di una campagna di informazione specifica, anche con riferimento alle procedure di acquisto di beni, servizi e forniture; andremo a promuovere una cultura ambientale attraverso occasioni di informazione rivolte alla cittadinanza per divulgare comportamenti virtuosi attuabili dai singoli cittadini, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, anche con l’installazione di un’apposita cartellonistica nei luoghi pubblici, piazze o parchi per scoraggiare l’utilizzo di plastica monouso. Campagne di informazione e sensibilizzazione verranno promosse anche nei confronti delle attività produttive e gli esercizi del territorio, verificando anche l’applicazione di forme di incentivazione come la riduzione delle tasse sui rifiuti; infine coinvolgeremo anche le fiere, gli eventi e le manifestazioni che si svolgeranno in città prevedendone la realizzazione solo se dimostreranno di essere #PlasticFree”.