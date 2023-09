Pescara, non si ferma all’Alt della Polizia: inseguito e arrestato 54enne

PESCARA – Un uomo di 54 anni, originario della provincia di Chieti ma domiciliato in un paese della provincia di Teramo ove è sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con divieto di allontanarsi dal Comune, non si è fermato all’alt imposto da una Volante in servizio di controllo del territorio a Pescara.

L’uomo, intorno alle ore 9 di stamattina, alla guida di un’autovettura ed in compagnia di una passeggera, ha attirato l’attenzione della Volante in quanto, in pieno centro cittadino, era fermo ad un semaforo dopo aver impegnato la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

Gli agenti lo hanno affiancato indicandogli di fermarsi per sottoporlo ai controlli di rito, provocando la fuga precipitosa dell’individuo a cui ha fatto seguito un lungo inseguimento per diverse strade del centro di Pescara conclusosi in piazza Martiri Dalmati e Giuliani dove il veicolo ha impattato contro un’autovettura in transito guidata da una donna che ha riportato lievi lesioni medicate al pronto soccorso.

L’autista ha continuato la fuga a piedi per un breve tratto fino a quando è stato bloccato dagli agenti della Volante ai quali l’uomo ha opposto resistenza ed è stato quindi arrestato, in flagranza di reato, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il cinquantaquattrenne, guidava con la patente revocata e dovrà rispondere di altre numerose e gravi infrazioni al Codice della Strada commesse durante l’inseguimento di cui si sta occupando la Polizia Locale di Pescara.

Inoltre, il proprietario del mezzo dovrà rispondere in solido per l’incauto affidamento del veicolo.

Si procederà, infine, alla segnalazione al Tribunale di Sorveglianza di Pescara per la violazione della misura alternativa dell’affidamento in prova.