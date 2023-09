“Luci nel buio”, fiaccolata contro la violenza questa sera a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Associazione “Il Guscio” in collaborazione con le Guide del Borsacchio, invita la cittadinanza di Roseto degli Abruzzo, a unirsi alla fiaccolata “Luci nel buio” per illuminare il buio profondo della violenza che dilaga, per dire basta agli stupri, e per ricordare le vittime di femminicidio. La stessa è in programma sabato 16 settembre dalle ore 21.

“Siamo uomini smarriti ma insieme, unendo le forze, troveremo la strada da percorrere, nessuno si salva da solo, per questo motivo uniamo le nostre volontà. Non sara’ un corteo di persone rassegnate, indifese e spaventate dagli eventi brutali, bensi’ l’inizio di un nuovo percorso che conduca tutti a un cambiamento interno…noi siamo pronti!”.